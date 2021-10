In Klettwitz in der Gemeinde Schipkau in der Lausitz hat GP Joule mit dem Bau einer 90 MW Photovoltaik-Anlage begonnen. Insgesamt sollen im "Energiepark Lausitz" drei Solaranlagen mit einer Spitzenleistung von 300 MW entstehen. Der Energiepark Lausitz wird eines der größten Photovoltaik-Projekte in Deutschland sein. Das lässt sich auch schon über das erste Teilprojekt sagen, den Solarpark "Klettwitz Nord" mit einer Spitzenleistung von 90 MW. Ab Frühjahr 2022 soll er den ersten Strom liefern. Anfang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...