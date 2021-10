Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Aufträge in der deutschen Industrie sind im August unerwartet stark eingebrochen, berichten die Analysten der NORD/LB.Die Bestellungen seien um 7,7% gegenüber dem Vormonat nach unten gegangen, der größte Einbruch seit April 2020. Volkswirte seien lediglich von einem leichten Rückgang ausgegangen. Allerdings seien die Bestellungen in den Vormonaten Juli (+4,9%) und Juni (+4,6%) von kräftigen Anstiegen geprägt gewesen. Auch die Betriebsferien der Autobauer, die in den August gefallen seien, dürften ebenfalls zum Minus beigetragen haben. Gemessen am Februar 2020, dem letzten Vor-Corona-Monat, lägen die Aufträge noch immer um 8,5% höher. "Insgesamt lagen die Bestellungen im Verarbeitenden Gewerbe immer noch auf hohem Niveau", habe das Bundeswirtschaftsministerium betont. Im Einzelnen habe es bei der Auslandsnachfrage ein Minus von 9,5% gegeben, die Inlandsnachfrage sei um 5,2% zurückgegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...