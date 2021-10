Die IuteCredit Group startet mit ihrer Neuemission an der Börse: In diesem Zusammenhang bestätigte der Finanztechnologiekonzern die Abwicklung seiner neuesten 75 Mio. EUR schweren 11%-Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN: XS2378483494), die über die 100%-Tochter IuteCredit Finance S.a.r.l. an professionelle und private Anleger ausgegeben wurde. Die Notierung der neuen TSV am Geregelten Markt der Frankfurter ...

