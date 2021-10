Berlin (ots) -Der Black Friday hat sich längst zur wichtigsten Shoppingzeit des Jahres entwickelt. Auch 2021 blicken die Deutschen voller Erwartungen auf den Aktionstag, wie die Shopping- und Vergleichsplattform idealo in einer umfassenden Umfrage* herausgefunden hat. Die Ergebnisse offenbaren gemischte Gefühle: Während das Interesse am Black Friday insgesamt groß ist, trüben die Folgen der Corona-Pandemie die Vorfreude auf das Event.Zwei Drittel der Befragten erwarten LieferengpässeAktuelle Meldungen über Produktionsengpässe und Lieferschwierigkeiten wirken sich auch auf die Erwartungen der Verbraucher:innen an den Black Friday aus. Zwei Drittel (66 Prozent) der befragten Onlineshopper:innen rechnen damit, dass sich die im Zuge der Corona-Pandemie verschärften Lieferengpässe rund um den Schnäppchentag bemerkbar machen werden. Sie befürchten vor allem, dass es zu längeren Lieferzeiten kommt (64 Prozent) und dass Angebote schneller vergriffen sein könnten (65 Prozent). 27 Prozent stimmen der Aussage zu, mit ihren Käufen nicht auf den Black Friday warten, sondern dann zugreifen zu wollen, sobald das gewünschte Produkt verfügbar ist.Eingeplantes Budget im Schnitt höher als letztes JahrIm Hinblick auf geplante Ausgaben sind die Verbraucher:innen in diesem Jahr großzügiger als 2020: Zwei Drittel planen, am diesjährigen Black Friday mindestens genauso viel, wenn nicht mehr als 2020, ausgeben zu wollen. Dabei ist der Anteil derer, die mehr ausgeben wollen, in diesem Jahr mit 25 Prozent dreimal so hoch wie im letzten Jahr**. Als Grund für das höhere Budget nennen die Befragten vor allem die Erwartung, in diesem Jahr noch mehr gute Schnäppchen ergattern zu können (76 Prozent). Über die Hälfte der Teilnehmenden, die mehr ausgeben möchten, führt an, seit Ausbruch der Corona-Pandemie gespart zu haben und sich nun etwas gönnen zu wollen (56 Prozent). Diejenigen, die 2021 weniger ausgeben möchten, begründen ihre Entscheidung vor allem damit, dass sie aufgrund des insgesamt gestiegenen Preisniveaus mit weniger Schnäppchen rechnen (57 Prozent).Im Durchschnitt liegt das eingeplante Budget bei 334 Euro - und damit 26 Prozent über dem durchschnittlich veranschlagten Budget von 2020**. Der einkalkulierte Betrag der männlichen Teilnehmer (432 Euro) übersteigt den der weiblichen Befragten (228 Euro) zudem deutlich.Der Black Friday findet vor allem online stattDer Black Friday findet im Jahr 2021 in erster Linie online statt: 94 Prozent der Studienteilnehmer:innen möchten ihre Käufe vorrangig im Internet tätigen. Als Grund dafür geben sie an, dass sie die Vorteile des Onlineshoppings in Pandemiezeiten zu schätzen gelernt haben (64 Prozent). Rund ein Fünftel (21 Prozent) empfindet die Corona-Regeln beim Einkaufsbummel in der Stadt als einschränkend. Die Ansteckungsgefahr im stationären Handel spielt indes keine allzu große Rolle mehr - diese führen nur neun Prozent der Befragten als Grund dafür an, online kaufen zu wollen.Käufe werden vorbereitet und mit Bedacht getätigtZwar lässt sich etwa die Hälfte (48 Prozent) auch zu spontanen Black-Friday-Käufen hinreißen - das heißt aber nicht, dass die Befragten unvorbereitet sind: 58 Prozent der teilnehmenden Verbraucher:innen suchen bereits in den Tagen und Wochen vor dem Shoppingtag genau die Produkte heraus, die sie kaufen möchten. Dabei werden am Black Friday mitnichten nur besondere Anschaffungen getätigt: Fast die Hälfte (48 Prozent) gibt an, den Rabatttag zur Deckung des Bedarfs an wiederkehrenden Verbrauchsgütern zu nutzen. Auch für das stressfreie Besorgen günstiger Weihnachtsgeschenke wird der Black Friday genutzt (60 Prozent).Umfassendes Bildmaterial zur Meldung steht im idealo Newsroom (https://www.idealo.de/unternehmen/pressemitteilungen/black-friday-umfrage-2021-sorge-vor-lieferengpaessen) zum Download bereit.* Die Online-Umfrage wurde in Zusammenarbeit mit der Kantar GmbH durchgeführt. Die Stichprobe umfasst 1.005 deutsche Online-Shopper:innen im Alter von 18-64 Jahren, die am Black Friday 2020 teilgenommen haben und repräsentativ die Verteilung von Alter, Geschlecht und Region in der Gesamtbevölkerung abbilden. Die Befragung fand im September 2021 statt.** Die Daten beruhen auf einer vergleichbaren Online-Umfrage (https://www.idealo.de/unternehmen/pressemitteilungen/verbraucherumfrage-black-friday-2020) aus dem Vorjahr.Pressekontakt:Christina ViethMobil: +49 (0)175 604 50 62E-Mail: presse@idealo.deAnna ShochotMobil: +49 (0) 151 2450 2308E-Mail: presse@idealo.deOriginal-Content von: Idealo Internet GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22312/5040049