Strasbourg (ots) -Eine Mutter wird im Prozess gegen eine des Kindsmordes angeklagte Frau zur Laienrichterin berufen. Durch die Auseinandersetzung mit dem persönlichen Schicksal der Angeklagten gerät ihr bisheriger Lebensentwurf ins Wanken. Die neue Serie "Das Haus am Hang" in der Online-Kollektion "Neubeginn" von ARTE entstand nach einem Roman von der mehrfach ausgezeichneten Schriftstellerin Mitsuyo Kakuta. Regisseur Yukihiro Morigaki ("Goodbye, Grandpa") zeichnet hiermit ein beeindruckendes Bild von der Stellung der Frau in der japanischen Gesellschaft. Die Serie ist bis September 2022 auf arte.tv verfügbar."Das Haus am Hang", Serie, Japan 2019, 6x50 Min. (OmU)Regie: Yukihiro MorigakiDrehbuch: Eriko Shinozaki, nach einem Roman von Mitsuyo KakutaMit Ko Shibasaki (Risako Yamazaki), Seiichi Tanabe (Yoichiro Yamazaki), Atsuko Takahata (Fujiko Misawa), Miki Mizuno (Mizuho Ando), Jun Fubuki (Satoko Yamazaki)Produktion: Wowow, Telepack (Saka no Tochu no Ie)www.arte.tvPressekontakt:Lucia Göhner| lucia.goehner@arte.tv | +33 3 90 14 21 57Presseportal: presse.arte.tv | Twitter: @ARTEpresseOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/5040042