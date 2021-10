Vaduz (ots) -Der Investor Summit Liechtenstein bringt am Dienstag, 30. November erneut ausgewählte Startups mit Entscheidungsträgern und Investoren zusammen. Stargäste sind Investor Carsten Maschmeyer aus "Die Höhle der Löwen" und LGT-Verwaltungsratspräsident S.D. Prinz Max von und zu LiechtensteinAm Investor Summit Liechtenstein dreht sich alles um die Vernetzung von Ideen und Kapital. Die Veranstaltung am 30. November 2021 im Saal am Lindenplatz (SAL) vernetzt Startups, Entscheidungsträger sowie Investoren und zeigt aktuelle Trends und Entwicklungen auf. Das Programm bietet spannende Keynotes und Talks, interessante Workshops und attraktive Networking-Möglichkeiten für die Vernetzung von Startups und Entscheidungsträgern.Für Liechtensteins Regierungschef-Stellvertreterin und Wirtschaftsministerin Sabine Monauni bietet der Investor Summit Liechtenstein sowohl für Startups als auch für Investoren eine rare Chance: "Die Startup-Szene in Liechtenstein ist sehr vielfältig und der Investor Summit bietet eine attraktive Plattform, um dieses Ökosystem nach innen und nach aussen zu präsentieren. Gleichzeitig eröffnet sich für Investoren die Möglichkeit, sowohl Kapital als auch Know-how in innovative Geschäftsmodelle zu einzubringen."7 Startups ausgewähltIm Zentrum stehen die Startups. Ausgewählte Startups und Wachstumsunternehmen können sich an der Veranstaltung vor hochkarätigen Entscheidungsträgern und Investoren präsentieren. Eine Jury hat in den vergangenen Monaten mehr als 50 Startups und Wachstumsfirmen geprüft und geeignete Jungunternehmen und Gründer zu einem Prescreening eingeladen. In der Folge hat die Jury nun sieben Startups für einen Pitch am diesjährigen Event ausgewählt. Die Startups haben die einzigartige Gelegenheit, hochkarätige Investoren und Entscheidungsträger von ihrer Geschäftsidee zu überzeugen und Geldgeber für ihr weiteres Wachstum zu finden.Folgende sieben Startups präsentieren sich auf der Bühne:- Aisot: Intelligente Analyse- und Prognosewerkzeuge für die Finanzindustrie- Aequitec: Plattform zur Vereinfachung der Eigenkapitalbeschaffung- Crowdlitoken: Investitionen in Immobilien in Form von Tokens- Gossik: Intelligente Organisation von privaten und geschäftlichen Terminen- Kaspar&: All-in-one-Lösung für Bezahlen, Anlegen und Vorsorgen- Swiss Ocean Tech: Intelligentes System zur Überwachung eines Schiffsankers- Utry.me: Online-Marktplatz für ProbierprodukteMentor in "Die Höhle der Löwen"Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung sind die Auftritte von zwei absoluten Top-Investoren. Keynote-Speaker Carsten Maschmeyer ist Unternehmer, Berater, Investor und Autor. Er baute eine Finanzberatung in Rekordzeit zu einem internationalen Konzern auf und verkaufte sie 2007 an die Swiss Life. Heute unterstützt er Startups und beteiligt sich an Unternehmen in Zukunftsbranchen und Wachstumsmärkten. Alle seine Aktivitäten sind unter dem strategischen Dach der Maschmeyer Group gebündelt. Maschmeyer ist seit 2016 Mentor in der bekannten TV-Show "Die Höhle der Löwen" und stellt seine unternehmerische Erfahrung jungen Gründern zur Verfügung.LGT-Verwaltungsratspräsident investiert nachhaltigDer zweite Keynote-Speaker ist Prinz Max von und zu Liechtenstein. Er ist Verwaltungsratspräsident der LGT. Die Finanzgruppe im Besitz des Fürstenhauses verwaltet mehr als 225 Milliarden Franken im Private Banking und im Asset Management und baut aktuell ihre Aktivitäten im Bereich "Impact Investing" massiv aus. Dabei investiert die Gruppe für ihre Kunden in Unternehmen mit skalierbaren Geschäftsmodellen, welche unterversorgten Verbrauchern Zugang zu besseren Lebensgrundlagen, Informationen und Dienstleistungen bieten oder eine nachhaltige Ressourcennutzung fördern.Interessante WorkshopsDie Teilnehmerinnen und Teilnehmer können darüber hinaus optional Workshops besuchen und dabei von erfahrenen Investoren und Gründern lernen. Die Workshops finden in Zusammenarbeit mit Business-Angel-Organisationen, Venture-Capital-Gesellschaften und weiteren Partnern statt. Die Workshops leiten Wolfgang Schmid, Geschäftsführer CFP Corporate Finance Partner, Peter Schnürer, CEO Daura, David Sidler, Head of Investor Relations Verve Ventures, Thomas Dübendorfer, Präsident Swiss ICT Investor Club (SICTIC) und Cornelia Gut-Villa, Geschäftsführerin Startfeld St. Gallen, Christoph Boeckle, Mitgründer the prosperity company, Sascha Horrig und Hermann Koch, Mitgründer Equitypitcher, sowie Andreas Göldi, Partner btov, und Business Angel Jens Freiter.Hochkarätige Gäste erwartetDer Investor Summit Liechtenstein erwartet wieder rund 200 private und institutionelle Investoren, Start-up-Gründer sowie Entscheidungsträger aus dem deutschsprachigen Raum. Die Veranstaltung wird von der Liechtensteiner Regierung getragen sowie zahlreichen Unternehmen, Wirtschaftsverbänden, Netzwerkpartnern und Institutionen unterstützt. Hauptpartner sind the prosperity company und BDO (Liechtenstein). Veranstalter ist die Eventagentur Skunk AG. 