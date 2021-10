Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) -Ascensia Diabetes Care, Hersteller des CONTOUR® Blutzuckermesssystems und Vertreiber des Eversense® Systems zur kontinuierlichen Blutzuckermessung, hat heute den Kunst- und Fotowettbewerb "This is Diabetes" als Initiative des Unternehmens zur Unterstützung des Weltdiabetestages gestartet. Der Wettbewerb soll mit Hilfe von Kunst und Fotografie die Bedeutung des Zugangs zur Diabetesversorgung, insbesondere zu Medikamenten, Technologie, Pflege, Unterstützung, Ernährung und Bewegung, hervorheben. Dies ist das offizielle Thema, das die International Diabetes Federation (IDF) für 2021 gewählt hat.Ascensia sucht für seinen weltweiten Wettbewerb nach Original-Fotografien oder Kunstwerken, die zeigen, was der Zugang zu Diabetesversorgung wirklich bedeutet. Der Wettbewerb ist bis zum 31. Oktober 2021 geöffnet und die Beiträge können unter www.thisisdiabetes.com eingereicht werden. Der Gewinner kann eine Diabetes-Wohltätigkeitsorganisation seiner Wahl nominieren, die 5.000 EUR erhält, und es gibt drei Preise für die Nächstplatzierten in Höhe von 1.000 EUR. Die Gewinner werden am Weltdiabetestag, dem 14. November 2021, bekannt gegeben.Rob Schumm, Präsident von Ascensia Diabetes Care, kommentierte: "Wir sind stolz darauf, den Weltdiabetestag bereits im sechsten Jahr in Folge zu unterstützen. Nach Angaben der IDF haben Millionen von Menschen mit Diabetes weltweit keinen Zugang zu den Grundlagen der Diabetesversorgung, die für ein optimales Management ihrer Erkrankung und die Vermeidung schwerwiegender Komplikationen erforderlich sind. Das diesjährige Thema is daher sehr passend, da es mit dem 100. Jahrestag der Entdeckung des Insulins, eines lebensrettenden Medikaments für Menschen mit Typ-1-Diabetes und für einige, die mit Typ-2-Diabetes leben, zusammenfällt.""Mit diesem Wettbewerb wollen wir mit Hilfe von Kunst und Fotografie aufzeigen, wie der Zugang zu Medikamenten, Technologie, gesunder Ernährung und medizinischem Fachpersonal Menschen mit Behinderungen helfen kann, ihr Leben zu vereinfachen und zu verbessern, und wie ein fehlender Zugang ihr Leben erschweren kann", so Schumm weiter.Mitglieder der Diabetes-Online-Community, professionelle Künstler und Fotografen sowie ein Vertreter der Diabetes-Insider-Gruppe von Ascensia, die sich aus einer Reihe von Mitarbeitern zusammensetzt, die mit Diabetes leben, wurden als Jurymitglieder ausgewählt. Gemeinsam werden diese Juroren einen Gewinner und drei Nächstplatzierte anhand von drei Kriterien auswählen: Kreativität, Erzählung und Bezug zum diesjährigen Thema des Weltdiabetestags.Pei Yan Heng, ein in Singapur ansässiger Fotograf, der mit Typ-2-Diabetes lebt, und Jurymitglied des "This is Diabetes"-Wettbewerbs, kommentierte: "Als Diabetikerin weiß ich sehr zu schätzen, wie der Zugang zu den richtigen Medikamenten, zur Überwachungstechnologie und zur Unterstützung durch medizinisches Fachpersonal mir hilft, meinen Blutzuckerspiegel effektiv zu kontrollieren. Ich freue mich daher sehr über die Teilnahme am Wettbewerb von Ascensia, der eine großartige Möglichkeit für die Menschen ist, ihre Geschichten und Gedanken darüber, wie diese Ressourcen und Unterstützung Menschen mit Behinderungen auf der ganzen Welt zugute kommen, hervorzuheben und kreativ zu teilen."©2021 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle Rechte vorbehalten. Ascensia, das Ascensia Diabetes Care Logo und Contour sind Marken und/oder eingetragene Marken der Ascensia Diabetes Care Holdings AG.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1654607/WDD21_Hero_Image.jpgVideo - https://mma.prnewswire.com/media/1654606/Ascensia_This_is_Diabetes_WDD_2021.mp4Logo - https://mma.prnewswire.com/media/749389/Ascensia_Diabetes_Care_Logo.jpgPressekontakt:Annabel WatsonGlobal Communications Managerannabel.watson@ascensia.com+41 76 432 46 25Original-Content von: Ascensia Diabetes Care, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122410/5040066