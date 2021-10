EQS Group-News: Netcetera AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Netcetera Gruppe: 5 Jahre in Deutschland - Kundennähe und strategisches Wachstum



07.10.2021 / 10:55





Medienmitteilung

München & Berlin, 7. Oktober 2021

25 Jahre Netcetera - 5 Jahre in Deutschland:

Kundennähe und strategisches Wachstum

Netcetera feiert dieses Jahr ihr 25 Jahre Jubiläum und ihr fünfjähriges Bestehen in Deutschland. 2016 hat die Schweizer Holdinggesellschaft ihre Niederlassung in München gegründet, um näher bei ihren Kunden zu sein. Ein voller Erfolg: bereits zwei Jahre später eröffnete sie eine Niederlassung in Berlin. Mit einer Zeitreise - in die Vergangenheit und die Zukunft - bedankte sich die internationale Softwarefirma an zwei Festen bei ihren Kunden und Mitarbeitenden.

2021 ist ein Jubiläumsjahr seinesgleichen. Netcetera wurde 1996 in Zürich gegründet und feiert ihr 25-jähriges Jubiläum und fünf Jahre ihres Bestehens in Deutschland. Mit der Niederlassung in München verfolgte Netcetera damals zwei Ziele: Nähe zu den Kunden und internationales Wachstum. Diesen Erfolg und ihre Jubiläen feierte Netcetera im Oktober 2021 mit namhaften Kunden in München und Berlin. Die Aufregung nach achtzehn Monaten mit Kunden und Partnern wieder zusammen zu kommen, war spürbar. Bei hocherfreulicher Stimmung und Energieaustausch wurden vergangene Leistungen wie auch zukünftige Ambitionen thematisiert.

Andrej Vckovski, CEO der Netcetera Gruppe und Ronnie Brunner, Fellow und Verwaltungsratsmitglied feierten vor Ort mit. Beide sind Gründungsmitglieder der Netcetera und noch immer aktiv im Unternehmen tätig. Sie beleuchteten verschiedene Erfolge aus den letzten 25 Jahren von Netcetera und beantwortete brennende Fragen.

Managing Director der Netcetera GmbH ist seit Beginn Michael Seifert. Er schaut zuversichtlich in die Zukunft des gesamten Unternehmens, wie auch der Niederlassungen in Deutschland: "Wenn etwas Spaß macht und erfolgreich ist, vergeht die Zeit wie Im Fluge. Fünf Jahre und neun Monate Netcetera Deutschland erbrachte kontinuierliches Wachstum im Payment-Bereich durch Zuverlässigkeit, Genauigkeit und einem guten Team mit vielen Stärken. Ich freue mich nun, dass wir auch weitere Disziplinen in den deutschen Markt führen werden, in denen wir teilweise bereits Marktführer in der Schweiz sind. Die Zeitreise in die Zukunft bleibt spannend."

Wachstum in allen Bereichen

Netcetera hat im deutschen Markt mit ihren Lösungen für sicheres digitales und mobiles Bezahlen gestartet. Heute bringt das Unternehmen erfolgreich ihre weiteren Lösungen nach Deutschland, wie beispielsweise die Produkte Forward Publishing für Medienhäuser und Verlage oder Inspect AR im Bereich Augmented Reality. Damit treibt Netcetera ihre Internationalisierungsstrategie weiter und setzt sie Schritt für Schritt um.

Die Innovationskraft aller Mitarbeitenden schafft die Grundlage für die Stabilität und das Wachstum des Unternehmens. Mit dem Ausbau des Geschäfts und der Expansion in neue Märkte strebt Netcetera auch ein Wachstum der Mitarbeiterzahl an. Makedonka Stamatova, Location Director in Berlin, ist überzeugt, dass Berlin die richtige Wahl für die Expansion des Unternehmens in Deutschland war: "Ich bin beeindruckt von der Vielfalt der lokalen Tech-Szene, aber auch von der Kreativität und dem Mut der Start-ups. Berlin ist ein pulsierendes und inspirierendes Umfeld mit vielen Möglichkeiten für unsere digitalen Lösungen. Ich bin stolz auf unsere internationale und wirklich vielfältige Gemeinschaft von Fachleuten, die alle aufgeschlossen, pragmatisch und produktorientiert sind. Wir leisten einen bedeutenden Beitrag zu unserem Zahlungsportfolio und seit kurzem auch zu unserem Know-how im Bereich Digital Publishing. Gemeinsam freuen wir uns darauf, die lokale Präsenz von Netcetera zu stärken, indem wir das Team weiter ausbauen und das Kunden- und Partnernetzwerk erweitern, gemeinsam zu innovieren und die digitale Zukunft besser zu gestalten."

Netcetera nahm das Jubiläumsjahr auch zum Anlass, ihre Geschichte und Ausblicke in die Zukunft in kreativem Stil auf rund 140 Seiten niederzuschreiben und zu illustrieren. Viele verschiedene Protagonisten wie Gründer, bestehende und ehemalige Mitarbeitende, Kunden und Partner berichten darin über Netceteras Reise. Mit dieser spannenden Story bedankt sich das Unternehmen für die letzten 25 Jahre und blickt mit starken Wachstumsplänen und einer zukunftsfähigen Produktpipeline in die Zukunft.

Hier finden Sie interessante Stories über Netcetera und ihr Jubiläumsjahr: https://www.netcetera.com/home/25-years-netcetera.html

Die Medienmitteilung mit Bildern finden Sie hier: https://www.netcetera.com/de/home/stories/news/20211007-anniversary-event-de.html

Ein Exemplar der Netcetera Story können Sie bei unserem Medienkontakt bestellen:

Angelika Seiler

Head of Content

angelika.seiler@netcetera.com

+41 44 297 58 09

Über Netcetera

Netcetera ist eine weltweit tätige Softwarefirma mit zukunftsweisenden IT-Produkten und individuellen digitalen Lösungen in den Bereichen Secure Digital Payment, Financial Technologies, Medien, Transport, Gesundheitswesen und Versicherungen. Mehr als 2.000 Banken und Issuer, und 150'000 Händler setzen auf die digitalen Zahlungslösungen und global zertifizierten 3-D Secure Produkte des Marktführers für Payment Security. Das inhabergeführte Unternehmen deckt den gesamten IT-Lebenszyklus ab, von der Ideenfindung über die Strategie bis zur Umsetzung und Betrieb. Die ausgewogene Kombination neuester Technologien und bewährter Standards sorgt für Investitionssicherheit, sowohl bei Grossprojekten als auch innovativen Start-ups. Die 1996 gegründete Netcetera ist eine Holdinggesellschaft mit 800 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Zürich, Schweiz, mit weiteren Standorten in Europa, Asien und dem Mittleren Osten. Weitere Informationen: netcetera.com

Ende der Medienmitteilungen