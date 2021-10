GM will mit neuen Elektroautos und digitalen Dienstleistungen Tesla Paroli bieten. Bis 2030 solle sich der Umsatz verdoppeln, die Vorsteuer-Rendite bei zwölf bis 14 Prozent liegen und General Motors Marktführer in den USA für Elektroautos werden, sagte GM-Finanzchef Paul Jacobson am Mittwoch bei einem Kapitalmarkttag.

