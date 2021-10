Das Heidelberger Insurtech Getsafe hat seine Series-B-Finanzierung um 55 Millionen Euro auf 80 Millionen Euro erhöht. Das Kapital soll in eine eigene Lizenz und weiteres Wachstum investiert werden. Versicherungsangelegenheiten assoziieren die meisten Menschen wohl vor allem mit einer Menge (analogem) Papierkram. Dem will das Insurtech Getsafe eine Alternative entgegensetzen: Über eine App sollen Kund:innen mit nur wenigen Klicks und in Echtzeit Versicherungen abschließen oder Schäden melden können. Das Prinzip scheint anzukommen - auch bei Investor:innen. Frisches Kapital für Insurtech ...

