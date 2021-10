München (ots) -- Alle sechs Episoden der Amazon Original Serie werden 2022 weltweit und exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen sein- Hochkarätiges Ensemble mit Aaron Hilmer (https://www.imdb.com/name/nm6037256/), Jeanette Hain (https://www.imdb.com/name/nm0354198/?ref_=fn_al_nm_1), Lena Urzendowsky, Noah Tinwa, Henning Flüsloh, Karsten Antonio Mielke, Stefan Konarske, Thea Ehre, Anne Haug, Lara Feith, Daniel Zillmann und Stephan Kampwirth u.a.Amazon Studios startet die Dreharbeiten für die sechsteilige High-End Serie LUDEN, die vom Aufstieg und Fall eines Zuhälter-Kartells Anfang der 80er Jahre auf St. Pauli erzählt. Die Amazon Original Serie wird 2022 exklusiv für Prime-Mitglieder weltweit verfügbar sein. Im Mittelpunkt stehen die Schicksale junger Menschen, die - von der Gesellschaft nicht akzeptiert - vor allem eines wollen: Freiheit und Anerkennung. Doch in der neonfarbenen Nachtwelt der Reeperbahn entspinnt sich ein irrwitziger Machtkampf, der ihre Träume zu zerstören droht.Aaron Hilmer (https://www.imdb.com/name/nm6037256/) (Das schönste Mädchen der Welt, Das letzte Wort) wird in der Rolle des Zuhälters Klaus Barkowsky zu sehen sein, Jeanette Hain (https://www.imdb.com/name/nm0354198/?ref_=fn_al_nm_1) (Babylon Berlin, Herzogpark) spielt die stolze und starke Prostituierte Jutta, die junge Ausreißerin Manu wird von Lena Urzendowsky (https://www.imdb.com/name/nm6584167/?ref_=nv_sr_srsg_0) (Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, How to Sell Drugs Online Fast) verkörpert. Noah Tinwa (https://www.imdb.com/name/nm11142694/?ref_=fn_al_nm_1) (Wir sind jetzt) spielt Bernd, einen jungen Zuhälter auf der Suche nach seiner sexuellen Identität. Henning Flüsloh (https://www.imdb.com/name/nm10560698/?ref_=fn_al_nm_1) (Blutige Anfänger) wird als Boxer Andy zu sehen sein und Nicki von Tempelhoff (https://www.imdb.com/name/nm0903097/) spielt Frida Schulz, den Kiezpaten.Hamburg Anfang der 80er: Mit der sexuellen Revolution, Drogen und der Disco-Welle mutiert die Reeperbahn zur Partymeile. In der spießigen Bonner Republik ist St. Pauli der Ort der Sehnsucht und Freiheit für Menschen aller Geschlechter, Hautfarben und Herkunft. In dieser Zeit beginnt der Aufstieg des Sunnyboys Klaus Barkowsky. Von der taffen Prostituierten Jutta wird er zum Zuhälter gemacht und gründet mit einer Gruppe Halbstarker ein Zuhälter-Kartell. Es beginnt ein Machtkampf mit den etablierten Luden der GMBH, die mit ihrer Bande den Kiez kontrollieren und das ganz große Geld machen. Doch mit der AIDS-Krise implodiert das Geschäft und mit der Koks-Welle folgen Wahnsinn und Gewalt."Wir sind begeistert, mit unseren Partnern bei NEUESUPER in LUDEN die wildeste Zeit der Hamburger Reeperbahn wieder zum Leben zu erwecken", so Philip Pratt, Leiter Deutsche Amazon Originals bei Amazon Studios. "Die sündigste Meile Deutschlands war schon immer zugleich ein Ort für große Sehnsüchte wie schreckliche Abstürze für die unterschiedlichsten Menschen, aber wohl nie so aufregend und gefährlich wie vor 40 Jahren. Vor diesem Hintergrund versammelt die Amazon Original Serie ein hochkarätiges, junges Ensemble, das die Geschichte vom schönen Klaus und seiner Bande packend und zeitgemäß erzählt.""St. Pauli und dessen Bewohner sind längst zum Mythos geworden", so Produzent Rafael Parente. "Kaum ein Ort birgt abenteuerlichere Lebensgeschichten und Schicksale die unterschiedlicher kaum sein könnten. Ich freue mich sehr, dass wir mit Laura Lackmann und Stefan Lukacs ein junges Regieteam an unserer Seite haben, das unsere Vision teilt, LUDEN authentisch, ohne Ressentiments und mit pointiertem Humor zu erzählen."Die Münchner Produktionsfirma NEUESUPER, die schon mit den Dramaserien Hindafing und Acht Tage Erfolge feierte, wird LUDEN als sechsteilige High-End-Serie für ein internationales Publikum realisieren. Headautoren & Creators der Serie sind Niklas Hoffmann (https://www.imdb.com/name/nm9760278/?ref_=fn_al_nm_1), Peter Kocyla (https://www.imdb.com/name/nm1037466/?ref_=fn_al_nm_1) und Rafael Parente (https://www.imdb.com/name/nm3222254/?ref_=nv_sr_srsg_0), die gemeinsam mit Vivien Hoppe (https://www.imdb.com/name/nm2209744/?ref_=nv_sr_srsg_0) den Writers' Room bilden und von Stephen Schiff (https://www.imdb.com/name/nm0771496/?ref_=fn_al_nm_1) (The Americans, Ultimate Rush) beraten werden. Produzenten sind Rafael Parente, Simon Amberger (https://www.imdb.com/name/nm3062371/?ref_=fn_al_nm_1) und Korbinian Dufter (https://www.imdb.com/name/nm4016585/?ref_=fn_al_nm_1). Unterstützung bekommen die drei Produzenten dabei von Nina Rothermund (https://www.crew-united.com/de/Nina-Rothermund_151709.html) und Dorian Roth (https://www.imdb.com/name/nm6414601/?ref_=fn_al_nm_1) als Associate Producer und Associate Junior Producer Angelina Auer (https://www.imdb.com/name/nm7678630/?ref_=fn_al_nm_1). Laura Lackmann (https://www.imdb.com/name/nm1769528/?ref_=fn_al_nm_1) und Stefan A. Lukacs (https://www.imdb.com/name/nm3137943/?ref_=fn_al_nm_1) werden bei den sechs spannenden Episoden Regie führen und damit Prime-Mitglieder weltweit in die aufregende Welt der Reeperbahn entführen. Für die Bildgestaltung konnte Tim Kuhn (https://www.imdb.com/name/nm3224883/?ref_=nv_sr_srsg_0) gewonnen werden. Für das Production Design zeichnet Myrna Drews (https://www.imdb.com/name/nm2643885/?ref_=nv_sr_srsg_0) verantwortlich, Natascha Curtius-Noss (https://www.imdb.com/name/nm0193573/?ref_=fn_al_nm_1) übernimmt das Kostümbild und Georg Korpás (https://www.imdb.com/name/nm0466633/?ref_=nv_sr_srsg_0) das Maskenbild. Luden wird gefördert vom German Motion Picture Fund (GMPF) und vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF). 