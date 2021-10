Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Ende 2020 beschloss die Europäische Union, ihre Umweltziele nach oben zu korrigieren, so Gaël Binot und Hervé Chatot, Emerging Markets Fixed Income Manager bzw. Cross Asset Manager bei La Française Asset Management.Sie peile bis 2030 eine Verringerung der Treibhausgasemissionen um 55% gegenüber dem Niveau von 1990 an und habe damit das bisherige Ziel von 40% ersetzt. Dieses neue Ziel "im Einklang mit dem Pariser Abkommen zur Begrenzung des Temperaturanstiegs auf deutlich unter 2°C" habe zu einer verstärkten Bereitschaft der EU-Mitgliedstaaten geführt, Investitionen in den grünen Wandel zu beschleunigen, um die negativen Auswirkungen des Klimawandels zu bekämpfen. ...

