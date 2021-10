DJ PRESSEMITTEILUNG/Eins, zwei, drei, vier: PR-Software PressFile jetzt mit Multi-Newsroom-Option

Einen Newsroom aufzubauen und zu betreiben, ist meist mit größerem Aufwand verbunden - sei es für die Programmierung oder das regelmäßige Publizieren der Nachrichten. Der PR-Software-Spezialist PressFile Europe schafft hier mit seiner neuen Multi-Newsroom-Option Abhilfe. So können ab sofort neben dem PressFile-Newsroom, der allen Anwendern gratis zur Verfügung steht, auf Basis des AMID-News-Templates bis zu drei weitere individuelle Newsrooms eingerichtet und direkt aus der PR-Software heraus bespielt werden. Pressetexte, alle dazugehörigen Bilder und Dokumente inklusive des zuständigen Ansprechpartners und seiner Kontaktdaten werden dabei in einem Arbeitsgang parallel im PressFile- und im individuellen Newsroom veröffentlicht und für den personalisierten Mail-Versand bereitgestellt. "PR-Agenturen sind so in der Lage, ihren Kunden einfach und schnell eigene Newsrooms zur Verfügung zu stellen. Aber auch für Presseabteilungen in Unternehmen, die für unterschiedliche Tochterunternehmen zuständig sind, ist diese Option interessant", erklärt PressFile-Geschäftsführer Florian Fischer. Über den PressFile Newsroom steigern Agenturen und Unternehmen zudem auf einfache Weise ihre Online-Reichweite und generieren wertvolle Backlinks für die Search-Engine-Optimization (SEO).

Die Multi-Newsroom-Option bietet zum einen ein AMID-News-Standard-Template, über das ein neuer Newsroom in nur wenigen Tagen aufgesetzt werden kann. Dazu müssen lediglich das jeweilige Logo, statische Texte sowie die erforderlichen Links zu den Impressums- oder Datenschutzseiten eingefügt werden. Auch eine individualisierte URL ist umsetzbar, analog zum Beispiel des Newsrooms auf https://newsroom.pressfile.de.

Darüber hinaus ist es aber auch jederzeit möglich, auf Projektbasis stark individualisierte Newsrooms zu realisieren, die ebenfalls über PressFile befüllt werden können. Wie eine solche Content-Base gestaltet werden kann, zeigen Beispiele wie etwa die Daimler Media-Site, die Mediathek der Deutschen Bahn oder der Bilderdienst der Katholischen Nachrichtenagentur KNA. All diese Presse-Portale basieren auf dem System M@rs des österreichischen PressFile-Partners mediamid. Mit AMID News wurde auf dieser Basis ein einfach konfigurierbares und damit schnell einführbares Subset geschaffen, das für den Einsatz als Newsroom optimiert wurde. Abgerechnet wird die Nutzung über eine monatliche Miete.

Befüllt werden die Newsrooms direkt über die PR-Software PressFile. Alle Elemente von der Headline über Bilder und Dokumente bis hin zum formatierten Text und dem zuständigen Ansprechpartner werden dabei in einem Arbeitsgang zusammengestellt und anschließend veröffentlicht. Im Newsroom erscheinen dann alle Elemente übersichtlich in einem "News-Objekt". Damit ist auf einen Blick erkennbar, wie viele Bilder und Dokumente zur Meldung gehören. Beim Download werden alle Dateien in ein ZIP-File gepackt, sodass für die Redaktion auch immer das komplette Paket zur Verfügung steht. Damit ist endgültig Schluss mit separaten Webseiten für "News" und "Downloads". Per Mausklick kann die Presseinformation anschließend in den personalisierten Mailversand an die unterschiedlichen Presseverteiler übernommen werden. Entweder voll formatiert und mit sämtlichen Backlinks als Text oder als direkter Link zur Meldung im PressFile Newsroom.

PressFile Europe GmbH - Florian Fischer

Magirusstraße 33 - D-89077 Ulm

Tel.: +49 731 962 87-81 - Fax: +49 731 962 87-97

info@pressfile.de - https://pressfile.de

Über PressFile

PressFile Europe mit Sitz in Ulm wurde 2009 als Vertriebsorganisation für die webbasierte Version der US-amerikanischen PR-Software PressFile gegründet. Im Jahr 2011 übernahm das Unternehmen die vollständige Verantwortung für die Weiterentwicklung der Anwendung, die im März 2012 als PressFile V8 erstmals ausgeliefert wurde. Neben zahlreichen PR-Agenturen konnte PressFile vor allem auch viele Pressestellen namhafter Unternehmen und Institutionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz von der Lösung überzeugen, darunter Interstuhl, Ziehl-Abegg, Trianel, Dr. Babor oder der Deutsche Alpenverein. Ursprünglich wurde PressFile als PR-Software im Auftrag der New York Public Library auf Basis des Datenbanksystems FileMaker entwickelt. Diese Version ist bis heute bei zahlreichen US-amerikanischen Unternehmen im Einsatz, darunter Time Inc., Sony oder FileMaker selbst.

