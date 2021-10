Die Zulieferer verzeichneten im zweiten Quartal deutlich gestiegene Auftragseingänge. Die Dynamik wird dabei vor allem von Photovoltaik-Herstellern aus Deutschland und anderen europäischen Ländern getrieben.Ein Plus von 40 Prozent haben die Photovoltaik-Maschinen- und Anlagenbauer im zweiten Quartals 2021 verzeichnet. Die Umsätze seien gegenüber dem Vorquartal jedoch leicht rückläufig gewesen, wie der VDMA Photovoltaik-Produktionsmittel am Donnerstag veröffentlichte. Dennoch stünden die Zeichen auf Erholung. Das Verhältnis Aufträge zu Umsatz liege aktuell bei 2,0 und so sei eine Steigerung bei ...

