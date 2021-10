Varta plant Batterien für Elektrofahrzeuge

Werbung



Der baden-württembergische Batteriebetrieb möchte Alternativen für den Bau anbieten.



Der MDAX®-Konzern Varta hat soeben angekündigt, große Lithium-Ionen-Rundzellen für elektrische Fahrzeuge herstellen zu wollen. Laut Varta-Chef Herbert Schein machen diese vor allem für hochleistungsfähige E-Autos einen großen Unterschied.

Dies ist ein Ausbau der bereits am Anfang des Jahres angekündigte V4Drive-Rundzelle. Zusammengefasst wird diese in ein größeres Zellformat übertragen, um somit Elektrofahrzeuge anzutreiben und eine hohe Reichweite sowie zusätzliche Leistung zu gewährleisten.

Das Pilotprojekt der neuen, größeren V4Drive-Zellen soll dementsprechend am Jahresende starten, und zwei Jahre darauf soll die Massenproduktion folgen.

Noch vor gut drei Wochen hatte Varta mit weniger erfreulichen Nachrichten zu kämpfen - Apple, ein großer Abnehmer Vartas, kündigte zwar das neue iPhone 13 an, allerdings keine neuen AirPods. Varta war zuvor stets Zulieferer für Knopfzellen gewesen.





Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?