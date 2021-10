Die Aussicht auf eine Lösung im Schuldenstreit in den Vereinigten Staaten und verbesserte Handelsbeziehungen zwischen den beiden wirtschaftlichen Großmächten USA und China hat die Stimmung am europäischen Aktienmarkt wieder aufgehellt. Der Dax erholte sich am Donnerstag von seinen jüngsten Verlusten und legte 1,4 Prozent auf 15.181 Punkte zu,...

Den vollständigen Artikel lesen ...