DJ SENTIMENT/US-Privatanleger wechseln an die Seitenlinie

FRANKFURT (Dow Jones)--Die auf fallende Kurse positionierten Privatanleger an der Wall Street konnten gegenüber der letzten Umfrage deutliche Gewinne einstreichen. Mit einem Bären-Anteil von 40,7 Prozent gingen sie in die schwache Performance an den US-Börsen, dies war deutlich über dem Durchschnitt von 30,5 Prozent. Ein Teil von ihnen dürfte die Gewinne glattgestellt habe, um dem Geschehen nun von der Seitenlinie zuzuschauen. Die Bullen haben in die Schwäche der Woche einige Verluste realisiert.

Laut der wöchentlichen AAII Sentiment Survey verringerte sich der Anteil des Bullenlagers auf 25,5 von 28,1 Prozent und liegt damit auch deutlich unter dem historischen Mittel bei 38 Prozent. Im Lager der Pessimisten befinden sich nun 36,8 (40,7) Prozent. Von der Seitenlinie schauen 37,7 Prozent dem Treiben an der Wall Street zu - nach 31,1 Prozent in der Vorwoche.

Die Stimmungslage am deutschen Aktienmarkt ist, trotz eines Rückfalls im DAX auf 15.000 Punkte, bei den Privatanlegern weitestgehend optimistisch. Wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist, stieg der "Bullenanteil" der Privatanleger um drei Prozentpunkte auf 47 Prozent, damit rechnet nun fast die Hälfte des Panels mit steigenden Kursen. Das Lager der Bären fiel dagegen um einen Prozentpunkt auf 35 Prozent, während der Anteil des neutralen Lagers um zwei Prozentpunkte auf 18 Prozent fiel.

