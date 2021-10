FOSTER CITY, USA (ots) -Der neue Service, der auf Analysen von Qualys-Forschern basiert, liefert einen auf Ransomware fokussierten, präskriptiven Plan mit Patch-Bereitstellung, um Unternehmen bei der Risikominimierung zu unterstützenQualys, Inc (http://www.qualys.com/). (NASDAQ: QLYS (https://investor.qualys.com/)), Pionier und führender Anbieter für cloudbasierte IT-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen, gibt die Verfügbarkeit seines Ransomware Risk Assessment Service bekannt. Der Service verschafft Unternehmen einen Überblick darüber, in welchem Maß sie von Ransomware betroffen sind und automatisiert die zur sofortigen Risikominimierung erforderlichen Patching- und Konfigurationsänderungen. Im Rahmen des Cybersecurity Awareness Month und um Unternehmen bei der proaktiven Bekämpfung von Ransomware zu unterstützen, stellt Qualys die Lösung für 60 Tage kostenlos zur Verfügung.Ransomware ist weiterhin auf dem Vormarsch. Das FBI meldete für den Zeitraum bis zum 31. Juli einen Anstieg von 62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, und US-Präsident Biden traf sich für den Schutz der wirtschaftlichen und nationalen Sicherheit mit weltweit führenden Politikern. Ungepatchte Schwachstellen, fehlerhaft konfigurierte Systeme, internetfähige Assets und nicht autorisierte Software zählen durchweg zu den wichtigsten Angriffsvektoren.Schwachstellen- und Bedrohungsforscher von Qualys haben die Ransomware-Angriffe der letzten fünf Jahre analysiert und etwa 100 CVEs identifiziert, die kriminelle Akteure häufig verwenden. Die Forscher ordneten die CVEs Ransomware-Familien wie Locky, Ryuk/Conti und WannaCry zu, zusammen mit spezifischen Fehlkonfigurationen, die Bedrohungsakteure typischerweise nutzen.Auf der Grundlage dieser Untersuchung hat Qualys den Ransomware Risk Assessment Service entwickelt, der auf der VMDR-Plattform basiert und Unternehmen dabei hilft, proaktiv für Ransomware-Angriffe anfällige Assets zu identifizieren, zu priorisieren, zu verfolgen und zu beheben. Sobald die Schwachstellen identifiziert sind, werden sie verfügbaren Patches zugeordnet, die direkt über den Service bereitgestellt werden können. Dafür sind keine zusätzlichen Tools und VPNs erforderlich, wodurch die Ransomware-Anfälligkeit des Unternehmens verringert wird.Der Qualys Ransomware Risk Assessment Service nutzt ein einziges, dynamisches Dashboard, um einen klaren, umfassenden Überblick über das Ransomware-Risiko zu geben:- Identifizierung von internetfähigen Assets- Klare Einblicke in die Belastung durch Ransomware- Integrierte Bereitstellung von Patches"Das Risiko durch Ransomware ist ein wichtiges Thema für CISOs, die sich nicht länger mit reaktiven Tools und allgemeinen Richtlinien zufrieden geben. Sie wollen umsetzbare Informationen zur proaktiven Reduzierung des Risikos", sagt Sumedh Thakar, Präsident und CEO von Qualys. "Das Sicherheitsteam von Qualys hat vergangene Ransomware-Angriffe sowie CISA-, MS-ISAC- und NIST-Richtlinien eingehend untersucht und in einen präskriptiven, umsetzbaren Plan operationalisiert."Pressekontakt:Kafka KommunikationUrsula Kafka+49 89 747470-580info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Qualys, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54173/5040191