Der seit Jahren mit milliardenteuren Glyphosat-Rechtstreitigkeiten ringende Bayer-Konzern hat zuletzt in den Vereinigten Staaten erstmals einen Prozess um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters gewonnen. Die Aktie kann davon allerdings nicht proftieren. Zwar geht es am heutigen Donnerstag um 0,8 Prozent nach oben, von einem Befreiungsschlag ist das Papier jedoch weiterhin weit entfernt.Die Geschworenen befanden am Dienstag (Ortszeit) in Los Angeles, dass die Erkrankung eines Jungen mit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...