Infineon-Calls mit hohen Chancen bei anhaltender Aufwärtsbewegung

In den vergangenen Tagen zählte die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) zu den wenigen Werten im DAX mit einer positiven Wertentwicklung. Die Heraufsetzung der Dividende auf 0,27 Euro auf das Vor-Corona-Niveau und die Bestätigung der Umsatzprognosen für das Jahr 2022 ließen den Aktienkurs auf sein aktuelles Niveau bei 36,20 Euro ansteigen.

In den neuen zahlreichen Expertenanalysen wird die Infineon-Aktie mit Kurszielen von bis zu 48 Euro (Berenberg Bank) als kaufens- oder zumindest haltenswert eingestuft. Kann die Aktie auf ihrem Weg zu den hohen Kurszielen in den nächsten Wochen ihr 20-Jahreshoch bei 37,44 Euro überwinden und danach auf 38,50 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 35 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis bei 35 Euro, Bewertungstag 17.12.21, BV 1, ISIN: DE000DFM7JU8, wurde beim Aktienkurs von 36,20 Euro mit 2,68 - 2,73 Euro gehandelt.

Gelingt der Infineon-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 38,50 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 3,97 Euro (+45 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 34,365 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 34,365 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PH5X8R2, wurde beim Aktienkurs 36,20 Euro mit 0,18 - 0,19 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Infineon-Aktie auf 38,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,41 Euro (+116 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 33,598 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 33,598 Euro, BV 1, ISIN: DE000MA8RHG2, wurde beim Aktienkurs 36,20 Euro mit 2,61 - 2,63 Euro quotiert.

Legt die Infineon-Aktie auf 38,50 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 4,90 Euro (+86 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de