Um 11:46 liegt der ATX TR mit -0.39 Prozent im Minus bei 7403 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Immofinanz mit +1.60% auf 20.26 Euro, dahinter Porr mit +1.35% auf 15.73 Euro und Lenzing mit +1.07% auf 104.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15154 (+0.58%, Ultimo 2020: 13719). - Runde 1 des Aktienturniers geht in Endphase, enges Duell VIG vs. Do&Co- PIR-News: Andritz. Lenzing, Research zu Polytec, Porr und Lenzing- Kurze zum Allianz Wealth Report- Unser Robot sagt: Porr, Bawag, VIG und weitere Aktien auffällig, Bernd Spalt führt neu im CEO-Ranking- We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: VIG, Wienerberger und Zumtobel- Smeil Nominierungen 2021: wikifolio, Capital Bank und Bank Austria- Börsegeschichte 7.10: Extremes zu Palfinger, ...

