Der EuroStoxx 50 notierte kurz vor dem Mittag mit 1,41 Prozent im Plus bei 4069,35 Punkten.Paris / London - Eine Entspannung bei den zuletzt stark gestiegenen Ölpreise sowie mit Blick auf den US-Haushaltsstreit hat die Börsen Europas am Donnerstag angetrieben. Der EuroStoxx 50 notierte kurz vor dem Mittag mit 1,41 Prozent im Plus bei 4069,35 Punkten. Nach einer holprigen Talfahrt war bereits tags zuvor etwas Spannung aus den Märkten gewichen, als bekannt wurde...

