Münster (ots) -Das Geheimnis um die neue Kunst am Kolde-Ring in Münster ist gelüftet. Seit dem Abend des 6. Oktobers ist auf dem Vorplatz der LVM Versicherung die neue Lichtinstallation "realm of experience - out of the blue" der renommierten Wiener Künstlerin Brigitte Kowanz zu erleben. Im Rahmen des Festaktes zum 125-jährigen Jubiläum der Versicherung enthüllten die LVM-Vorstände gemeinsam die imposante Arbeit, die nun die kulturelle Vielfalt der Stadt um ein Kunstwerk reicher macht. "Ein Werk von Brigitte Kowanz in der Kunstsammlung LVM zu wissen und die Öffentlichkeit daran teilhaben zu lassen, erfüllt uns mit Stolz und Dankbarkeit", so Vorstandsvorsitzender Dr. Mathias Kleuker.Angepasst an die räumlichen und architektonischen Gegebenheiten des LVM-Campus entwickelte die Künstlerin im Dialog mit den beiden schon vorhandenen Lichtkunstwerken auf dem Platz - "Zwei Pferde für Münster" von Stephan Huber und "Körper und Seele" von Duk-Kyu Ryang - eine Installation aus zwei verspiegelten und spiegelnden Kuben mit scheinbar unendlichen Neonschriftzügen vor einer Vollspiegelwand. Der eine Kubus führt im Quadrat, der Handschrift der Künstlerin folgend, den Schriftzug "realm of experience". Im gegenüberliegenden Kubus verlaufen in selbiger Schrift kreisförmig die Worte "out of the blue". Das Licht reflektiert zwischen den Spiegeln und konstruiert endlose virtuelle Räume, die sich in alle Richtungen öffnen und Grenzen auflösen. Die Betrachtenden spiegeln sich in den Kuben und werden somit Teil des Werkes.Brigitte Kowanz geht mit dieser Arbeit der Frage nach, wie Erkenntnis durch Licht in Gang gesetzt werden kann und wie Wahrnehmungsprozesse sichtbar gemacht werden können. So nutzt sie den streng geometrisch organisierten Lichtraum als symbolische Darstellung von Sinneseindrücken und ihren mentalen Verarbeitungen im Allgemeinen.Über die KünstlerinBrigitte Kowanz ist eine international anerkannte österreichische Künstlerin. Sie wurde 1957 in Wien geboren, wo sie auch heute lebt und arbeitet. Sie studierte von 1975 bis 1980 an der Hochschule für angewandte Kunst Wien. Von 1997 bis 2021 war sie Professorin an der Universität für angewandte Kunst Wien.Im Zentrum der Arbeit von Brigitte Kowanz steht seit den 80er Jahren die Untersuchung von Raum und Licht. Sie ist Trägerin zahlreicher renommierter Kunstpreise, dazu zählen u. a. der Cairo Biennale Prize 2019, der Deutsche Lichtkunstpreis 2018 oder der Große Österreichische Staatspreis für Bildende Kunst 2009. 2017 vertrat sie Österreich auf der 57. Biennale von Venedig.