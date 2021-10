Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Entwicklungsbank Inter-American Development Bank nimmt über eine Anleihe (ISIN US4581X0DZ81/ WKN A3KWJS) 3,5 Milliarden US-Dollar auf, so die Börse Stuttgart.Die Rückzahlung erfolge am 23.09.2024, den Gläubigern bezahle die Bank einen Kupon von 0,5%. Dabei würden die Zinszahlungen im halbjährlichen Turnus und erstmalig am 23.03.2022 stattfinden. ...

