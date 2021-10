Das CS Asset Management prüfe derzeit einen "detaillierten Zeitplan" für die Schliessung der beiden Fonds, heisst es in einer Investoreninformation der CS vom Donnerstag.Zürich - Die Abwicklung der in Schieflage geratenen Greensill-Fonds der Credit Suisse könnte in den kommenden Monaten zumindest für die zwei kleineren der insgesamt vier Fonds zu einem Abschluss gelangen. Das CS Asset Management prüfe derzeit einen «detaillierten Zeitplan» für die Schliessung der beiden Fonds, heisst es in einer Investoreninformation der CS vom Donnerstag.

Den vollständigen Artikel lesen ...