München (ots) -Mit ihren Zahnzusatztarifen Zahn Prestige und Zahn Prestige Plus ist die Bayerische bei Stiftung Warentest wiederholt doppelter Testsieger. Auf der Suche nach den bestmöglichen Versicherungslösungen für ihre Kunden legt die Versicherungsgruppe jetzt noch einmal nach und erweitert ihre Zahnzusatzversicherung um einen Sofort-Baustein. Dieser springt ein, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Damit können Kunden direkt auf dem Zahnarztstuhl ihren Versicherungsschutz buchen und ohne Wartezeit medizinisch notwendige Behandlungen durchführen lassen. Die Bayerische leistet dann sofort und sogar rückwirkend."Eine Auszeichnung als Testsieger ist für uns kein Grund uns auszuruhen, sondern eher der Ansporn, noch besser zu werden", sagt Martin Gräfer, Vorstand bei der Bayerischen. "Wir möchten unsere Kunden mit marktunüblichen und individuell zugeschnittenen Produkten begeistern. Um den Bedürfnissen unserer Kunden noch umfassender begegnen zu können, haben wir den Ergänzungsbaustein Zahn Sofort entwickelt. Kunden können sich jetzt auch bei bereits angeratenen oder begonnenen Behandlungen ideal absichern."Der neue Baustein Zahn Sofort kann zu allen vier Zahn-Tariflinien der Bayerischen hinzugewählt werden. Für den Kunden bedeutet das keine Wartezeiten und einen rückwirkenden Versicherungsschutz für bereits angeratene oder bereits begonnene Behandlungen. Die Leistungsstaffel umfasst 1500 Euro, sprich 750 Euro pro Kalenderjahr. Die Laufzeit des Bausteins endet automatisch nach zwei Jahren. Eine gesonderte Kündigung ist hierfür nicht erforderlich. Der vom Kunden ausgewählte Zahn-Tarif bleibt weiterhin bestehen und leistet bei künftigen Behandlungen im Rahmen der Versicherungsbedingungen.Der Pionier im Bereich dieser besonderen Art der Deckung ist der ehemalige Ergo Direkt Vorstandsvorsitzende und heutige Aufsichtsrat der Bayerischen, Peter M. Endres. "Eine Versicherung, die leistet, auch wenn der Vertrag erst nach dem Schadensfall abgeschlossen wurde, ist eher marktunüblich, aber sie trifft den Nerv der Zeit", sagt Endres, der für die Ergo Direkt sogar einige Jahre im Fernsehen als zentrale Werbefigur für diese Art der Versicherung stand. "Die Bayerische ist ein innovatives Unternehmen, das den Kunden in den Mittelpunkt stellt. Dazu passt der neue Zahn Sofort Baustein natürlich perfekt."Um ihren Kunden Versicherungslösungen so bedarfsgerecht wie möglich anbieten zu können, arbeitet die Bayerische bereits seit geraumer Zeit mit Tarifen nach dem Baustein-Prinzip beziehungsweise mit Tariflinien. Je nach individuellem Kundenwunsch und Lebenssituation können Kunden bei den Zahnzusatzversicherungen der Bayerischen vom günstigen Einsteiger-Tarif über den Preis-Leistungs-Tarif bis hin zum Rundum-Sorglos-Tarif wählen. Je nach Tarif bedeutet das unter anderem bis zu 100 Prozent Erstattung bei Zahnbehandlung und Zahnersatz, kieferorthopädische Leistungen für Kinder und Erwachsene sowie moderne Betäubungsmethoden auf Wunsch inklusive. Zudem ist im Spitzentarif auch die moderne und hochwertige Ultraschallzahnbürste von Happybrush inkludiert und Teil der vereinbarten Leistungen.Weitere Informationen zu den Zahntarifen der Bayerischen finden Sie hier: https://www.diebayerische.de/versicherungen/zahnzusatzversicherung/.Pressekontakt:Pressestelle der Unternehmensgruppe die BayerischeJulia Rieger, Thomas-Dehler-Straße 25, 81737 München,Telefon (089) 6787-8257,E-Mail: presse@diebayerische.de, Internet: www.diebayerische.deOriginal-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36847/5040444