Am Düsseldorfer Graf-Adolf-Platz steht nun der erste High-Power-Charger der NRW-Landeshauptstadt. Bis Jahresende sollen gemäß der Ankündigung 36 Schnellladepunkte im Düsseldorfer Stadtgebiet in Betrieb sein. Bei dem HPC am nahe der Altstadt und Königsallee gelegenen Graf-Adolf-Platz handelt es sich um einen Hypercharger von Alpitronic, in diesem Fall im auffälligen Grün der Stadtwerke lackiert. Der ...

