Mazda baut sein Modellprogramm ab 2022 in Europa und weltweit aus: Mit dem CX-60 und CX-80 will der japanische Hersteller in den kommenden beiden Jahren in Europa zwei neue Crossover-Modelle einführen, die auch als Plug-in-Hybrid verfügbar sein werden. Auch das E-SUV MX-30 erhält eine neue Antriebsvariante. Parallel zu den Europa-Modellen CX-60 und CX-80 führt Mazda nach eigenen Angaben in den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...