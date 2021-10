Berlin unter den Top-10, Toronto, Madrid und Auckland auf den ersten Plätzen das sind übergreifend die attraktivsten Städte für Remote Work Online-Tool erlaubt Gewichtung von Faktoren wie Sicherheit, Lebenshaltungskosten oder Internet für individuelles Ranking

Das HR-Startup Remote präsentiert ein interaktives, weltweites Ranking der besten Orte für remote Arbeitende. Das Ranking bietet einzigartige Einblicke in standortspezifische Anreize und ist mit einem Tool gekoppelt, das es Nutzer:innen erlaubt, eine persönliche Rangliste auf der Grundlage ihrer individuellen Präferenzen zu erstellen. Bei gleicher Gewichtung aller Faktoren landet Berlin auf Platz sieben, Toronto, Madrid und Auckland besetzen die ersten Plätze. Das Ranking "Best Destinations for Remote Work" steht ab sofort online bereit. Remote hilft Unternehmen dabei, Mitarbeiter in Ländern an Bord zu nehmen und zu managen, in denen sie keine eigenen Niederlassungen haben. Remote kümmert sich dann beispielsweise um die globale Gehaltsabrechnung, Steuern, Sozialleistungen und Compliance für verteilte Teams.

http://remote.com/best-destinations-remote-work

In das Remote-Ranking fließen sieben Faktoren ein: Internet-Infrastruktur, Attraktivität, Sicherheit, Lebensqualität, Offenheit, Lebenshaltungskosten und besondere Anreize für Remote-Mitarbeiter. Je nach Gewichtung gibt das Remote-Tool eine andere Rangliste aus. Remote hat insgesamt 194 Städte in die Analyse aufgenommen.

Berliner Aufgeschlossenheit ist anziehend

Laut Remote-Analyse gehört Berlin weder zu den Top-Städten was die Lebenshaltungskosten betrifft hier schneiden zum Beispiel Bukarest in Rumänien, Chi?inau in der Republik Moldau oder Tunis in Tunesien sehr gut ab noch was die Lebensqualität insgesamt angeht. Kein Wunder, bei einer Konkurrenz wie Honolulu auf Hawaii, Bridgetown auf der Karibikinsel Barbados oder auch Helsinki in Finnland oder Svalbard in Norwegen. Berlin schneidet bei all jenen gut ab, denen eine offene, aufgeschlossene Atmosphäre wichtig ist sowohl was den Umgang der Menschen miteinander betrifft, als auch die Transparenz der Regierung. Einen sehr guten Wert kann Berlin auch in Punkto Sicherheit vorweisen und gute Werte für die Internet-Infrastruktur sowie die generelle Attraktivität der Stadt.

Top-10 Remote- Work-Städte bei gleicher Gewichtung aller Faktoren

Toronto, Kanada Madrid, Spanien Auckland, Neuseeland Madeira, Portugal Helsinki, Finnland Svalbard, Norwegen Berlin, Deutschland Valparaiso, Chile Dublin, Irland Sydney, Australien

Top-10 Remote-Work-Städte in Europa bei gleicher Gewichtung aller Faktoren

Madrid, Spanien Madeira, Portugal Helsinki, Finnland Svalbard, Norwegen Berlin, Deutschland Dublin, Irland Stockholm, Schweden Valletta, Malta Bukarest, Rumänien Kopenhagen, Dänemark

Weitere Einblicke aus dem Best Destinations for Remote Work-Report

Auckland (Neuseeland), Honolulu (Hawaii), Sydney (Australien) und Reykjavik (Island) gehören zu den Reisezielen mit der besten Lebensqualität für remote-Arbeitende.

Die aufgeschlossensten Orte sind Stockholm in Schweden, Toronto in Kanada, und Amsterdam in den Niederlanden.

Aruba, eine Insel vor Venezuela, bietet mit seinem "One Happy Workation"-Programm die besten Anreize für digitale Nomaden.

Emilia Romagna in Italien bietet den größten Bargeldanreiz und zahlt jungen Familien (unter 40 Jahren) 34.000 Dollar für den Umzug.

Topeka in Kansas, USA, bietet bis zu 5.000 Dollar für die Miete im ersten Jahr und bis zu 10.000 Dollar für den Kauf eines Eigenheims als Umzugsanreiz.

remote-Arbeitende in Kap Verde, einer Inselgruppe vor der Nordwestküste Afrikas, sind von der Einkommenssteuer befreit.

Ecuador bietet ein Visum für Berufstätige, das mit 400 Dollar das niedrigste Monatseinkommen aller Länder verlangt.

"Die Zeit, in der Arbeitnehmer in oder in der Nähe von Großstädten wohnen mussten, um tolle Jobs zu bekommen, sind vorbei", sagt Job van der Voort, CEO und Mitgründer von Remote. "Heute kann jeder da wohnen und arbeiten, wo sie oder er möchte. Mit unserem interaktiven Ranking-Tool wollen wir jedem dabei helfen, das eigene perfekte Ziel zu finden, basierend auf dem, was sie oder er am meisten schätzt. Unsere Aufgabe ist es, Remote-Mitarbeitende und globale Arbeitgeber zu unterstützen, und das tun wir auch mit dieser hoffentlich hilfreichen Datenbank samt Analyse."

Über Remote

Remote ermöglicht es Unternehmen, Vollzeit- und Vertragsarbeitende auf der ganzen Welt zu verwalten und zu bezahlen. Remote kümmert sich dabei um die internationale Gehaltsabrechnung, Sozialleistungen, Steuern, Aktienoptionen und Compliance in Dutzenden von Ländern. Remote-Mitarbeitende sind auf allen Kontinenten vor Ort und erstellen kultursensitive Beschäftigungspakete, die Unternehmen helfen, Vertrauen bei ihren globalen Teams aufzubauen. Der garantierte Schutz des geistigen Eigentums und die branchenführende Sicherheitsgarantie geben Unternehmen weltweit ein sicheres Gefühl. Remote arbeitet nicht mit Prämien oder Prozentsätzen, sondern mit einem niedrigen Pauschalpreis, der Unternehmen dabei hilft, ihr Budget zu kontrollieren.

