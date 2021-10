(shareribs.com) Frankfurt / New York 07.10.2021 - Biotech-Aktien zeigen sich am Donnerstag uneinheitlich. So rutschen MorphoSys und Evotec ab, für 4SC und Vita34 geht es aber aufwärts. Die Aktienmärkte insgesamt versuchen eine Erholung. Der DAX verbessert sich um 1,2 Prozent auf 15.150 Punkte, gestützt von Continental, Deutsche Bank und BMW. Für Sartorius, Zalando und HelloFresh rutschen ab. Der MDAX ...

