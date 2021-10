Haben wir in Deutschland in den Großstädten eine Immobilienblase? Manches deutet darauf hin. Die Bundesbank jedenfalls sieht "markante Preisübertreibungen" in einigen deutschen Städten - man taxiert die Überbewertung auf 30%. Einer der zentrale Treiber der Preise für Immobilien ist zweifellos die Geldpolitik der EZB (und anderer Notenbanken), die die Asset-Preise in die Höhe schießen lassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...