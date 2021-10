Original-Research: Deutsche Rohstoff AG - von First Berlin Equity Research GmbH

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 24,00 auf EUR 28,00.

Zusammenfassung:

Zwölf Bohrungen mit einer horizontalen Länge von jeweils 2,25 Meilen sollen im Dezember vom Knight-Pad in Colorado aus in Produktion gehen. Mit Nettokosten von USD54 Mio. ist dies das umfangreichste Bohrprogramm, das die DRAG bisher durchgeführt hat. Wir gehen davon aus, dass diese Bohrungen den Hauptbeitrag zum Anstieg der Jahresproduktion um ca. 0,9 Mio. BOE von 2,7 Mio. BOE auf 3,6 Mio. BOE leisten werden, den wir für 2022 erwarten. In den letzten Wochen hat die DRAG mehrere Ankündigungen zur Beschleunigung der Entwicklung ihres Öl- und Gasgeschäfts in Wyoming und Utah gemacht. Der Erwerb bestehender Produktionen und das Abteufen neuer Bohrungen in diesen beiden Bundesstaaten machen den Rest des von uns für das nächste Jahr prognostizierten Produktionswachstums aus, und wir gehen davon aus, dass die Aktivitäten in Wyoming und Utah die Haupttreiber des Produktionswachstums der DRAG nach 2022 sein werden. Im Juli letzten Jahres erwarb die DRAG-Tochter Bright Rock 28.000 Acres (netto) in Wyoming. Das erworbene Gebiet ist mehr als fünfmal so groß wie das von Cub Creek gehaltene 5.000-Acre-Landpaket und verfügt über fünf Bohrungen mit einer ungefähren Förderrate von 300 Barrel/Tag. DRAG bohrt derzeit eine zwei Meilen lange Horizontalbohrung im Powder-River-Becken in Wyoming, um die Rentabilität groß angelegter Bohrungen auf diesem Gelände zu prüfen. Wir gehen davon aus, dass die Produktion dieser Bohrung im ersten Monat Dezember bei 25.000 BOE liegen wird. Das Management der DRAG sieht das Potenzial für weitere 100 horizontale Zwei-Meilen-Bohrungen in diesem Gebiet, wenn die erste Bohrung erfolgreich ist. Die jüngsten Nachrichten veranlassen uns, unsere Prognosen für die Öl- und Gasproduktion des Unternehmens in den Jahren 2022 und 2023 um 20,0 % bzw. 16,8 % anzuheben. Inzwischen liegt das durchschnittliche Niveau der Öl-Futures-Kurve für 2022 und 2023 um 12,1 % bzw. 10,4 % über dem Niveau zum Zeitpunkt unseres letzten Updates vom 29. Juli. Wir haben unser Kursziel auf EUR28,00 (zuvor: EUR24,00) angehoben und behalten unsere Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 24.00 to EUR 28.00.

Abstract:

Twelve wells, each with a horizontal length of 2.25 miles, are due to start producing from the Knight pad in Colorado in December. At a net cost of USD54m this is the most extensive drilling programme undertaken so far by DRAG. We expect these wells to be the main contributors to the ca. 0.9m BOE increase in annual production from 2.7m BOE to 3.6m BOE which we model for 2022. In recent weeks DRAG has made several announcements regarding the acceleration of the development of its oil and gas business in Wyoming and Utah. The acquisition of existing production and the drilling of new wells in these two states accounts for the balance of the output growth we forecast for next year and we expect operations in Wyoming and Utah to be the main drivers of output growth at DRAG post-2022. In July of last year DRAG's Bright Rock subsidiary acquired 28,000 net acres in Wyoming. The area acquired is over five times the size of the 5,000 net acre land package held by Cub Creek and has five wells producing at an approximate rate of 300 barrels/day. DRAG is currently drilling a two-mile horizontal well in Wyoming's Powder River basin to assess the viability of large scale drilling from this acreage. We expect the first month's production from this well in December to come in at 25,000 BOE. DRAG's management sees potential for a further 100 net two-mile horizontal wells on this land if the first well is successful. Recent newsflow causes us to revise upwards our forecasts for the company's oil and gas output in 2022 and 2023 by 20.0% and 16.8%%, respectively. Meanwhile, the average level of the oil futures curve for 2022 and 2023 is now 12.1% and 10.4%, respectively, above its level at the time of our most recent 29 July update. We have raised our price target to EUR28.00 (previously: EUR24.00) and maintain our Buy recommendation.



°