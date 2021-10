DPD Schweiz rüstet seine Standorte in Basel, Buchs und Genf mit 73 Ladepunkten aus und kooperiert dafür mit Plug'n Roll, dem E-Mobility-Provider des Schweizer Energieversorgers Repower. Die Installation sämtlicher Ladepunkte soll noch dieses Jahr abgeschlossen werden. Der Schweizer Geschäftszweig des Paketzulieferers will seinen Zustelldienst bis 2025 in mindestens sechs Schweizer Städten emissionsfrei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...