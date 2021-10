Die vorläufige Einigung beim Haushaltsstreit um die Verlängerung der Schuldenobergrenze treibt die Wall Street am Donnerstag weiter an. Nach kräftigen Kursgewinnen am späten Mittwoch, steigt der Future auf den Dow Jones im frühen Geschäft heute um 300 Punkte (0,8 Prozent). Für zusätzlich positive Impulse sorgen starke Arbeitsmarktdaten, ein nachlassender Ölpreis und die Aussicht auf eine Entspannung in der Beziehung zwischen den USA und China.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

