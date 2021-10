München (ots) -In ihrer neuen TV-Show "Mälzer und Henssler liefern ab!" treten Steffen Henssler und Tim Mälzer am Kochherd gegeneinander an. Am Montag hat Moderator Kai Pflaume die Spitzenköche nicht zum Wettbrutzeln, sondern zum Wettraten ins "Wer weiß denn sowas?"-Studio eingeladen. Wer von beiden hat wohl das bessere Rate-Rezept?War es Mord? Nicht nur im TV-Krimi bringen Gerichtsmediziner die Kommissare auf die richtige Spur. Zwei echte Stars ihres Metiers treten am Dienstag zum spannenden Quizzen an: Dr. Mark Benecke, der bekannteste Kriminalbiologe der Welt und Deutschlands prominentester Gefängnisarzt im (Un-)ruhestand, Joe Bausch, der als Gerichtsmediziner Dr. Joseph Roth auch der heimliche Star im Kölner "Tatort" ist.Winter is coming! Die nächste Wintersportsaison startet erst in einigen Wochen, aber schon am Mittwoch tritt Skirennläuferin Viktoria Rebensburg, die 2010 Olympiasiegerin im Riesenslalom wurde, gegen Skirennläufer Linus Straßer an. Die Disziplinen ist weder Slalom noch Riesenslalom, sondern sportliches Raten.Ein Comedy-Traumpaar trifft sich am Donnerstag im "Wer weiß denn sowas?"-Studio: Ilka Bessin, die als "Cindy aus Marzahn" bekannt wurde, aber heute bei ihren Auftritten auf Jogging-Outfit und schrilles Make-up verzichtet und der Stand-up-Comedian und Blümchen-Hemden-Träger Paul Panzer. Bei diesem schrägen Rateduell wird sicher herzhaft gelacht.Zum Wochenausklang treten Nadine Menz, die in den Soaps "Unter uns", "Verbotene Liebe" und "GZSZ" spielte, und Maria Ehrich, die durch ihre Kino-Hauptrolle in der "Edelstein-Trilogie" und in den "Ku'damm"-Mehrteilern bekannt wurde, an. Die beiden Schauspielerinnen werden von den Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton tatkräftig unterstützt, wenn es ums Lösen von Alltagsfragen wie dieser geht:Um eine Entenbrust in einer Pfanne möglichst knusprig zu braten, sollte sie ...?a) mit der Hautseite nach unten in die kalte Pfanne gelegt werdenb) vor dem Braten mit einer Apfelscheibe belegt werdenc) weder eingeschnitten noch gesalzen werdenDie Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 11. bis 15.10.2021 im Überblick:Montag, 11. Oktober - Steffen Henssler und Tim MälzerDienstag,12. Oktober - Dr. Mark Benecke und Joe BauschMittwoch,13. Oktober - Viktoria Rebensburg und Linus StraßerDonnerstag,14. Oktober - Ilka Bessin und Paul PanzerFreitag, 15. Oktober - Nadine Menz und Maria EhrichWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbH Tel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5040650