... Höhe von 60 %. Der chinesische Spezialist für Elektrofahrzeuge ist aus Sicht der Goldman-Analysten ein Kauf (zuvor: neutral).



Die Analysten haben sich auf NIOS erste Limousine ET7 eingeschossen, die sie in der gleichen Kategorie einordnen wie den 7er BMW und Daimlers S-Klasse. Sie weisen außerdem auf den Kapitalmarkttag ("NIO Day") im Dezember hin, der für einen weiteren Kursschub sorgen könne. Das Kursziel lautet auf 56 $ gegenüber dem gestrigen Schlusskurs 33,66 $ (- 0,6 %). Heute gelten im inoffiziellen Handel + 5,7 % auf 35,57 $.



Gestern hatten sich schon die Analysten von Wedbush für den Konzern ins Zeug gelegt: Sie nahmen das NIO-Wertpapier (ADR, American Depository Receipts) in ihr "Dream Team of EV stocks" auf.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



