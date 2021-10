Der Dresdner Elektrolyse-Spezialist Sunfire hat ehrgeizige Pläne bekannt gegeben: Bis 2023 will das Unternehmen die Kapazität für alkalische Wasserstoffelektrolyse auf 500 MW steigern. Und auch die Gigawatt-Marke ist bereits in Planung. Sunfire will bis 2023 in Deutschland eine Produktionsstätte zur Serienfertigung alkalischer Elektrolyseure mit einer Kapazität von 500 MW/Jahr errichten - ein weiterer Ausbau auf mehr als 1 GW/Jahr sei zudem bereits in Planung. "Seit unserer Firmengründung im Jahr ...

