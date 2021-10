Der Immobilienkonzern Adler Group (WKN: A14U78) ist das Shortziel von Viceroy Research. Der Report machte am Mittwoch 26% Kurswert zunichte. Heute erholt sich der SDAX-Titel um aktuell rund +8% auf 10,76 €. Die Adler Group ist ein verzweigter Immobilienkonzern und in der Vermietung von Wohnungen in Deutschland aktiv. Der Gesellschaft Adler Real Estate gehören 52.000 Mieteinheiten in Deutschland. Viceroy stellt Immobilienbewertungen infrage Von Interesse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...