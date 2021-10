DJ IPO/Eni treibt Börsengang seiner Erneuerbaren-Tochter voran

Von Mauro Orru

MAILAND (Doow Jones)--Der italienische Ölkonzern Eni setzt die Ausgliederung seines Erneuerbare-Energien- und Retail-Geschäfts in die Tat um. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die neu geformte Konzerneinheit nächstes Jahr an die Börse gehen. Die Eni SpA will damit den Wert ihrer emissionsärmeren Geschäfte maximieren.

"Wir haben uns dazu verpflichtet, bei der Produktion und beim Verkauf komplett dekarbonisierter Produkte führend zu sein, und ein IPO von Retail & Renewables ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel", sagte CEO Claudio Descalzi. Retail & Renewables kombiniere die wachsende Kapazität im Bereich der erneuerbaren Energien mit einem attraktiven und wachsenden Kundenstamm. Die Tochter sei für die Energiewende gut positioniert.

Eni wird nach dem Börsengang einen Mehrheitsanteil an dem Unternehmen behalten. Details will der Konzern auf einem Kapitalmarkttag am 22. November bekanntgeben. Eni hatte im Frühjahr mitgeteilt, dass ein IPO der Tochtergesellschaft erwogen wird.

October 07, 2021

