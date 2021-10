München, Deutschland (ots/PRNewswire) -Sungrow, der weltweit führende Anbieter von Wechselrichterlösungen für erneuerbare Energien, stellte auf der Intersolar Europe 2021 sein neuestes PV- und Energiespeicherportfolio vor, darunter den zurzeit leistungsstärksten Strangwechselrichter SG350HX, ein flüssigkeitsgekühltes Energiespeichersystem sowie neue Produkte für PV- und Speichersysteme für Privathaushalte, die zur klimafreundlichen Energiegewinnung und Eigenverbrauch von Solarstrom beitragen werden.SG350HX: Ein besonders leistungsstarker StrangwechselrichterDer Strangwechselrichter SG350HX, der für Utility-Scale-Projekte optimiert ist, bietet eine maximale Ausgangsleistung von 352 kW und definiert damit die Anforderungen an leistungsstarke Strangwechselrichter neu. Er ist kompatibel mit 182 mm und 210 mm großformatigen, hocheffizienten bifacialen Modulen. Darüber hinaus unterstützt es ein Einzelblockdesign bis zu einer Größe von 8,96 MW für den europäischen Markt und ein hohes DC/AC-Verhältnis von bis zu 1,8 - eine ideale Lösung für höhere Erträge bei niedriger LCOE (levelized cost of energy). Mit seiner beispiellosen Funktionsvielfalt und den hohen Innovationsgrad garantiert er eine bestmögliche Investitionsrendite für alle Beteiligten und gewährleistet gleichzeitig Kompatibilität zur aktuellen Modulgeneration und Sicherheit. Der neueste Utility-Scale-Wechselrichter wird ab Mitte 2022 in Europa verfügbar sein.ST2752UX: Flüssigkeitsgekühltes EnergiespeichersystemDa immer mehr Großprojekte im Bereich der erneuerbaren Energien ans Netz gehen und intermittierende Ressourcen zum Energiemix hinzugefügt werden, wird es immer wichtiger, das Stromnetz stabil zu halten. Aud diesem Grund hat Sungrow sein neues Energiespeichersystem (https://ger.sungrowpower.com/Solutions/6) mit flüssigkeitsgekühlter Technologie auf den Markt gebracht, das die Kapital- und Betriebskosten erheblich reduziert. Diese Kosten werden durch die Vormontage, die einfache Installation vor Ort und eine effektivere thermische Arbeitsumgebung der Zelle, die den Kapazitätsverlust erheblich verlangsamt, reduziert. Das System erfüllt aufgrund hohen Dichtigkeit und eines integrierten Feuerlöschsystems höchste Sicherheitsstandards.Helden des Wohnens: 1-Phasen- und 3-Phasen-LösungenSungrow bietet neben Zentral- und Strangwechselrichtern, sowie kompletten Schlüsselfertigen Utility Lösungen, eine breite Palette von 1-phasigen und 3-phasigen Solar- und Speicherlösungen für Wohngebäude (https://ger.sungrowpower.com/solutionsDetail/3) in unterschiedlichen Größen an. Zu diesen Lösungen gehören die PV-Wechselrichter von 2 kW bis 20 kW, die Hybrid-Wechselrichter von 3 bis 10 kW und die Hochspannungsbatterie mit einer großen Bandbreite von 9,6 bis 25,6 kWh. Auf Grund der skalierbaren Kapazität ermöglichen die Lösungen flexible Konfigurationen für unterschiedliche Dächer. Diese Lösungen werden schlüsselfertig angeboten und sind daher sehr schnell installiert. Dazu garantieren nicht nur maximale Erträge, sondern auch optimale Lade- und Entladeleistungen.Robuste Marktleistung"Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr trotz der Auswirkungen der Pandemie unsere Vorzeigeprodukte auf der Intersolar Europe präsentieren können. Da wir Nachhaltigkeit als einen unserer Kernwerte betrachten, beschleunigen wir den Übergang von der Ambition zum Ziel einer saubereren, gesünderen und widerstandsfähigeren Welt mit kontinuierlichen Innovationen", sagt James Wu, Vizepräsident von Sungrow.Sungrow hat sich auf dem europäischen Markt einen sehr positiven Ruf erworben und deckt in diesem Jahr über 26 % des Marktanteils im europäischen Utility-Scale-Sektor ab. Das Unternehmen macht auch große Fortschritte auf dem Markt für dezentrale Stromerzeugung, indem es Partnerschaften mit einer zunehmenden Anzahl lokaler Distributoren eingeht Was die Speichermärkte betrifft, hat Sungrow eine Vielzahl von wegweisenden Projekten realisiert, darunter Europas größtes eigenständiges ESS-Projekt (100 MW/100 MWh).Die acht lokalen Niederlassungen von Sungrow können sehr genau auf die Kundenbedürfnisse eingehen. Als einer der wichtigsten Anbieter von PV- und Energiespeichersystemen in der Branche möchte Sungrow seinen Kunden die Möglichkeit geben, von seinem globalen Präsenz des Unternehmens und den Vorteilen lokaler Expertise in den Bereichen Vertrieb, technischer Support und After-Sale-Service zu profitieren.Über SungrowSungrow Power Supply Co., Ltd. ("Sungrow") ist mit über 182 GW weltweit installierter Leistung (Stand: Juni 2021) die weltweit am meisten bankfähige Wechselrichtermarke. Sungrow wurde 1997 von Universitätsprofessor Cao Renxian gegründet und ist führend in der Forschung und Entwicklung von Solarwechselrichtern. Das Unternehmen verfügt über das größte engagierte Forschungs- und Entwicklungsteam der Branche und bietet ein breites Produktportfolio an PV-Wechselrichterlösungen und Energiespeichersystemen für Anwendungen im Energieversorgungsbereich, für gewerbliche und industrielle Anwendungen und für Wohngebäude sowie international anerkannte Lösungen für schwimmende PV-Anlagen. Sungrow kann auf eine 24-jährige Erfolgsgeschichte in der PV-Branche zurückblicken und betreibt Anlagen in über 150 Ländern. Erfahren Sie mehr über Sungrow: www.sungrowpower.com.