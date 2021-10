Große Solarparks haben einen geringen, aber messbaren Einfluss auf die Temperatur in ihrer näheren Umgebung. Das könnte in Zukunft auch Einfluss darauf haben, wo solche Solarparks errichtet werden. Ein internationales Forscher:innen-Team hat erstmals nachweisen können, dass große Solaranlagen für eine Abkühlung der Umgebung sorgen. Für ihre Untersuchung haben die Forscher Satellitendaten und Bodenmessungen von zwei großen Solarparks in den USA und China ausgewertet. Das Ergebnis: 100 Meter von dem Solarpark entfernt ist die Temperatur um 2,3 Grad kühler. Der Effekt ist sogar bis zu 730 ...

