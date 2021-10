Hamburg (www.anleihencheck.de) - An den Rentenmärkten gab es in den vergangenen Tagen ein leichtes Auf und Ab mit einer Renditetendenz nach oben, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Zehnjährige T-Notes würden derzeit bei 1,54% rentieren, die korrespondierenden Bunds bei -0,17%. An den Aktienmärkten sei es volatiler zugegangen, wobei es im Ergebnis in Europa nach unten gegangen sei, in den USA eher seitwärts. Das wichtigste Thema an den Märkten sei die Inflation und entsprechend spiele die Preisentwicklung an den Rohstoffmärkten eine zentrale Rolle. Hier habe die OPEC dafür gesorgt, dass der Ölpreis kurzfristig einen Sprung nach oben gemacht habe, als sie zusammen mit den OPEC Plus-Ländern beschlossen habe, an einer monatlichen Ausweitung der Förderung um 400.000 Barrel/Tag festzuhalten. Wesentlich massiver seien die Preise für Erdgas und Kohle in den vergangenen Wochen in die Höhe geschossen. ...

