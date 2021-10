Straubing (ots) -



Eine Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP ist Söder offenbar so wurscht wie der Friede mit der CDU - warum sonst kämpft er nicht für dieses Ziel? Soll dieses Scheitern der letzte Beweis für seine Überlegenheit gegenüber Laschet sein und geht es hier vielleicht um eine persönliche Rache an Schäuble, der den CSU-Kandidaten maßgeblich verhindert hat? Dazu kommen die Ego-Nummern von Norbert Röttgen und Jens Spahn, die Laschet ebenfalls auf offener Bühne demontieren. Jeder weiß zwar, dass sich bei der Union einiges ändern muss - aber damit könnte man klugerweise auch noch warten, bis die Jamaika-Felle ganz davongeschwommen sind. So geht es in diesen Tagen gar nicht mehr um Politik, sondern um Anstand und Stil.



Pressekontakt:



Straubinger Tagblatt

Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes

Markus Peherstorfer

Telefon: 09421-940 4441

politik@straubinger-tagblatt.de



Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5040825

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de