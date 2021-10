Bis Börsenschluss klettert der SMI um 1,68 Prozent auf 11'763,64 Punkte.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag den Handel deutlich fester abgeschlossen. Positive News zum Streit um die Schuldenobergrenze in den USA und sinkende Energiepreise haben die Finanzmärkte rund um den Globus beflügelt. Noch am Vortag war der Leitindex SMI zeitweise unter die Marke von 11'400 Punkten zurückgefallen. Im heutigen Handel nahm er indessen Kurs auf 11'800 Punkte.

