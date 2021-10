DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In China waren die Börsen wegen der Feierlichkeiten zur "Goldenen Woche" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.098,34 +2,14% +15,36% Stoxx50 3.549,60 +1,91% +14,20% DAX 15.250,86 +1,85% +11,17% FTSE 7.083,85 +1,26% +8,29% CAC 6.600,19 +1,65% +18,89% DJIA 34.934,60 +1,50% +14,14% S&P-500 4.424,05 +1,39% +17,78% Nasdaq-Comp. 14.735,62 +1,61% +14,33% Nasdaq-100 14.985,41 +1,48% +16,27% Nikkei-225 27.678,21 +0,54% +0,85% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 169,7 +9

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,49 77,43 +1,4% 1,06 +64,0% Brent/ICE 82,09 81,08 +1,2% 1,01 +61,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.759,40 1.762,78 -0,2% -3,38 -7,3% Silber (Spot) 22,65 22,63 +0,1% +0,02 -14,2% Platin (Spot) 993,30 987,08 +0,6% +6,23 -7,2% Kupfer-Future 4,24 4,15 +2,2% +0,09 +20,3%

Die Ölpreise haben mit dem festen Aktienmarkt und der freundlichen Aussichten bei der Schuldenobergrenze ins Plus gedreht. Zudem hat die U.S. Energy Information Administration berichtet, dass die inländischen Erdgasvorräte in der Woche zum 1. Oktober um 118 Milliarden Kubikfuß gestiegen sind und damit mehr als erwartet.

FINANZMARKT USA

Sehr fest - Auftrieb erhalten die Kurse davon, dass sich innenpolitisch im Schuldenstreit eine Lösung abzeichnet und außenpolitisch die Beziehungen zu China wieder besser zu werden scheinen. Überdies haben Russland und die USA angesichts der Anspannung und stark gestiegener Preise auf dem Energiemarkt versichert, genug Energie liefern zu können, um negative Folgen für die Konjunktur zu vermeiden. An Konjunkturdaten wurde nur die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Sie sank stärker als erwartet. Unter den Einzelwerten an der Börse legen Twitter um 4,5 Prozent zu, nachdem das Unternehmen den Verkauf des Werbeunternehmens Mopub für 1,05 Milliarden Dollar an Applovin Corp (+8,7%) angekündigt hat. Gut kommen auch Quartalszahlen von Levi Strauss (+10,2%) an. Höhere Jahresziele verhelfen der Aktie des Konsumgüterherstellers Helen of Troy zu einem Plus von gut 9 Prozent.

Am Anleihemarkt geben die Notierungen angesichts der steigenden Aktienkurse nach. Die Zehnjahresrendite steigt um 3,7 Basispunkte auf 1,56 Prozent.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Sehr fest - Gestützt wurde die Stimmung von der Entspannung bei den Energiepreisen. Star des Tages waren Aareal Bank, die mit Übernahmeinteresse um knapp 24 Prozent nach oben schossen. Laut Aareal Bank nehmen Finanzinvestoren derzeit Einblick in die Bücher und bereiten ein Übernahmeangebot über 29 Euro je Aktie vor. Von der Erholung profitierten die zuletzt stark gedrückten Autotitel, deren Branchenindex mit einem Plus von 3,2 Prozent die Gewinnerliste in Europa mit anführte. Der Index der Rohstoff-Aktien im europäischen Stoxx-Universum stieg um 3,0 Prozent. Dagegen zeigte sich der Index der Öl- und Gaswerte wenig verändert. BMW zogen um 2,3 Prozent an, obwohl der Konzern im dritten Quartal 12,2 Prozent weniger Autos verkauft hat als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Daimler (+4,1%) hatte für Mercedes-Benz allerdings am Mittwoch von einem noch deutlich stärkeren Absatzeinbruch um 30 Prozent gesprochen. Conti legten um 4 Prozent zu. Größter DAX-Gewinner waren allerdings Deutsche Bank (+4,3%). Nicht mithalten konnten die Versorger RWE und Eon, die sich lediglich knapp behaupteten. Auch DAX-Neuling Sartorius gaben noch etwas nach. Deutsche Post (+1,3%) will die Prognosen nach oben nehmen. Trotzdem äußerte sich ein Marktteilnehmer skeptisch: "Auch die Deutsche Post wird die höheren Energiepreise bei den Transportkosten zu spüren bekommen", warnte er. Positiv nahmen Händler bei Varta (+7,9%) die Aussagen vom Kapitalmarkttag auf. Der Batteriehersteller will sein Know-how von kleinen Batterien auf den Bau von Elektroauto-Batterien übertragen. Für Adler Group ging es nach dem Ausverkauf am Vortag nun um 15,5 Prozent nach oben. Der Immobilienkonzern hat die Vorwürfe von Viceroy Research zurückgewiesen. Nach der Gewinnwarnung von Teamviewer, die am Vortag für einen Kurseinbruch um 25 Prozent gesorgt hatte, ging es für die Aktie um weitere 7 Prozent abwärts.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:24 Uhr Mi, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1558 +0,0% 1,1555 1,1537 -5,4% EUR/JPY 128,87 +0,1% 128,83 128,45 +2,2% EUR/CHF 1,0725 +0,1% 1,0717 1,0716 -0,8% EUR/GBP 0,8479 -0,3% 0,8504 0,8504 -5,1% USD/JPY 111,50 +0,1% 111,48 111,35 +8,0% GBP/USD 1,3631 +0,3% 1,3587 1,3564 -0,3% USD/CNH (Offshore) 6,4516 -0,0% 6,4547 6,4628 -0,8% Bitcoin BTC/USD 53.629,26 -2,6% 54.767,01 54.525,51 +84,6%

Der Dollar gibt einen kleinen Teil seiner jüngsten Gewinne ab, nachdem die Zahlungsunfähigkeit der USA vorerst abgewendet wurde. Der Dollarindex liegt marginal im Minus.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach der schlechten Stimmung der vergangenen Tage sind die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag auf Erholungskurs gegangen. Dazu trug bei, dass es im Streit um die Schuldenobergrenze in den USA Bewegung gibt und sich andere Belastungsfaktoren wie steigende Marktzinsen in den USA zunächst zumindest nicht intensiviert haben. Positiv wirkte auch, dass die USA und Russland wegen der Anspannung und stark steigender Preisen auf dem Energiemarkt zugesichert haben, genügend Energie bereitstellen zu können, um negative Auswirkungen auf die Konjunktur zu vermeiden. Gesucht waren in der gesamten Region Technologieaktien, die zuletzt besonders unter dem höheren Zinsniveau gelitten hatten. In Hongkong erhielt der Sektor zusätzlich Rückenwind von der Hoffnung auf bessere Handelsbeziehungen, nachdem sich US-Präsident Biden und Chinas Präsident Xi Jinping auf ein virtuelles Treffen verständigt hatten. Der Subindex der Technologieaktien schoss um 5,2 Prozent nach oben, Einzelwerte wie Tencent, Alibaba und Meituan legten zwischen 5,6 und 9,7 Prozent zu. Weiter ausgesetzt waren in Hongkong China Evergrande, Hopson und Fantasia Holding. Derweil verzeichneten andere Immobilienwerte kräftige Zuwächse. Henderson Land gewannen 6,4 Prozent, Country Garden Services 3,4 Prozent, Country Garden Holdings 1,5 Prozent und China Vanke 2,6 Prozent. Die Liquiditätssorgen für die Branche schienen zunächst verdrängt, hieß es. Für Zuversicht sorgte, dass die Aktie von Chinese Estates Holdings einen Satz um über 31 Prozent nach oben machte. Das frühere Beteiligungsunternehmen an China Evergrande soll von der Börse genommen werden im Zuge eines 245 Millionen US-Dollar schweren Angebots an die Aktionäre. Ölaktien standen nach den jüngsten Gewinnen und den Aussagen der USA und Russlands auf der Verliererseite. Petrochina gaben um 2,7 Prozent und CNOOC um 3,4 Prozent nach, in Tokio verbilligten sich Inpex um 8,3 Prozent, in Sydney Santos und Oil Search um rund 2 Prozent. Für Japan Post Holdings ging es um 0,6 Prozent nach unten, nachdem die japanische Regierung einen Teil der Staatsbeteiligung an dem Unternehmen verkauft hat. Erholt zeigten sich in Seoul die Kurse der Fluglinien Korean Air Lines (+1,1%) und Asiana Airlines (+3,1%). Sie hatten am Vortag noch bis zu 8,5 Prozent verloren, belastet von Berichten, wonach die Wettbewerbsbehörde des Landes die geplante Fusion der beiden Unternehmen verkomplizieren könnte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Deutsche Post kündigt erneut Prognoseanhebung an

Nach einer starken Ergebnisentwicklung im abgelaufenen Quartal wird die Deutsche Post AG ihre finanziellen Ziele für das Gesamtjahr anheben. Genaue Angaben machte der Logistikkonzern noch nicht, kündigte aber an, dass die Prognosen für das operative Ergebnis (EBIT) und Free Cashflow bei Vorlage der Zwischenbilanz am 4. November nach oben angepasst werden. Auch die Mittelfristziele will die Post erneuern.

Adesso erhöht Grundkapital um 5 Prozent

Der IT-Dienstleister Adesso besorgt sich am Kapitalmarkt frisches Geld. Wie das Unternehmen mitteilte, will es bis zu 309.679 neue Aktien ausgeben und damit das Grundkapital um rund 5 Prozent erhöhen. Der Platzierungspreis für die neuen Aktien wird auf Basis eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ermittelt. Auf Basis des Schlusskurses vom Donnerstag könnte Adesso gut 52 Millionen Euro einnehmen.

Aareal Bank bestätigt Übernahmegespräche mit Finanzinvestoren

Die Aareal Bank steht möglicherweise vor der Übernahme. Der im SDAX notierte Immobilienfinanzierer bestätigte "ergebnisoffene" Gespräche mit Finanzinvestoren über eine Mehrheitsbeteiligung. Die Investoren hätten ein Angebot von 29 Euro in den Raum gestellt, was einer Prämie von etwa 35 Prozent auf den volumengewichteten durchschnittlichen Kurs der vergangenen drei Monate entspräche.

CTS Eventim erwirbt Mehrheit an Anbieter von Einlasskontrollen

CTS Eventim übernimmt die Mehrheit an Simply-X, einen Anbieter von Lösungen zur elektronischen Zutrittskontrolle mit Sitz in Bad Gandersheim in Südostniedersachsen. Damit erweitere man das eigene Angebot zur Einlasskontrolle, teilte der Ticketvermarkter und Veranstalter mit.

Uniper plant massiven Jobabbau im Engineering-Geschäft

Der Stromerzeuger Uniper plant einschneidende Maßnahmen im Dienstleistungsgeschäft für Kraftwerke, die mit einem erheblichen Stellenabbau verbunden sind. Das Engineering-Geschäft, in dem etwa 1.100 Mitarbeiter vor allem in Deutschland und Großbritannien beschäftigt werden, soll "grundlegend umstrukturiert" werden.

IPO/Eni treibt Börsengang seiner Erneuerbaren-Tochter voran

Der italienische Ölkonzern Eni setzt die Ausgliederung seines Erneuerbare-Energien- und Retail-Geschäfts in die Tat um. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die neu geformte Konzerneinheit nächstes Jahr an die Börse gehen. Die Eni SpA will damit den Wert ihrer emissionsärmeren Geschäfte maximieren.

Pfizer beantragt Impfstoff-Zulassung für Fünf- bis Elfjährige in den USA

Der US-Pharmakonzern Pfizer hat in den USA eine Notfallzulassung seines zusammen mit dem Mainzer Unternehmen Biontech entwickelten Corona-Impfstoffs für fünf- bis elfjährige Kinder beantragt. Der Antrag sei der US-Arzneimittelbehörde FDA übermittelt worden, erklärte Pfizer am Donnerstag auf Twitter. Nach Angaben der Behörde könnte es nun "noch einige Wochen" dauern, bis die ersten Kinder regulär geimpft werden.

United Airlines erweitert Flugplan zum Jahresende

Airlines stockt seinen Flugplan angesichts der zu erwartenden Nachfrage rund um die Weihnachtsfeiertage weiter auf. Wie die US-Fluggesellschaft mitteilte, wird sie im Dezember mehr als 3.500 Inlandsflüge täglich durchführen, was rund 91 Prozent der Kapazität vom Dezember 2019 entspricht.

