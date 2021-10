2020: Ein Jahr in dem die Welt erschreckend reicher wurde >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Dow Jones-Mover kommentiert: Dow Inc., ... » Konkurrenz für den Paradeplatz - ... 2020: Ein Jahr in dem die Welt erschreckend reicher wurde Die Menschheit hat 2020 so viel Geld gehortet wie noch nie, wie der Global Wealth Report der Allianz zeigt. Die Studie warnt jedoch vor zunehmender Ungleichheit.

Den vollständigen Artikel lesen ...