BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP hält trotz der Situation in der Union die Tür für eine Jamaika-Koalition grundsätzlich weiter offen. Messlatte für die Bildung einer Regierung seien nicht Personen, sondern Inhalte, sagte FDP-Generalsekretär Volker Wissing am Donnerstag nach dem ersten Dreiergespräch zwischen SPD, Grünen und FDP zur möglichen Bildung einer sogenannten Ampel-Koalition. Man müsse das ernst nehmen, sagte Wissing mit Blick auf die CDU. "Aber für uns bleibt klar, eine Regierungsbildung kann sich nicht an parteiinternen Führungsfragen entscheiden."

"Wir werden jetzt diese Gespräche mit der SPD und den Grünen vertiefen und sehen eine Perspektive, dass wir zu einem gemeinsamen Weg kommen können", sagte Wissing weiter. Währenddessen würden keine parallelen Verhandlungen geführt, deshalb stelle sich auch nicht parallel die Frage, was ein Führungswechsel bei der Union für eine mögliche Regierungsbildung bedeute./jr/DP/he