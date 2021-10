Santa Fe, New Mexico (ots/PRNewswire) -Führende Gruppen der Bauindustrie verpflichten sich auf das 1,5 °C-Ziel des Pariser Abkommens und fordern die Regierungen auf, dasselbe zu tunMehr als 60 der größten und einflussreichsten internationalen Architektur-, Landschaftsarchitektur-, Ingenieur-, Planungs- und Bauunternehmen, die zusammen für ein jährliches Bauvolumen von über 300 Milliarden Dollar verantwortlich sind, sowie zwei Dutzend Organisationen, die weltweit mehr als eine Million Fachleute der Baubranche vertreten, haben ein Kommuniqué an die Regierungschefs herausgegeben, die an der United Nations Climate Change Conference of the Parties (COP 26)&a=United+Nations+Climate+Change+Conference+of+the+Parties+(COP+26)) teilnehmen und forderten sie auf, ihre Ziele für die Emissionsreduzierung in der Bauwirtschaft zu erhöhen. Die Firmen und Organisationen sind Unterzeichner des 1.5 oC COP26 Kommuniqué - ein offener Brief an die souveränen Regierungen, in dem die Unternehmen und Organisationen ihr Engagement für die Erfüllung des Pariser Abkommens von 1,5 oCKohlenstoff-Budget einzuhalten und die Regierungen aufzufordern, dies ebenfalls zu tun.Laut einem jüngsten Bericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC)&a=j%C3%BCngsten+Bericht+des+Zwischenstaatlichen+Ausschusses+f%C3%BCr+Klima%C3%A4nderungen+(IPCC)) ist eine Begrenzung der Erwärmung auf 1,5 °C - die Schwelle, die erforderlich ist, um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu vermeiden - nicht zu erreichen, wenn die Treibhausgasemissionen nicht sofort, rasch und in großem Umfang verringert werden. Viele Länder arbeiten noch immer unter unzureichenden Emissionsminderungszielen, die den Planeten in noch größere Gefahr bringen. Jüngste Analysen der Vereinten Nationen und Climate Action Tracker haben ergeben, dass keine der großen Volkswirtschaften der Welt - einschließlich der G20 - einen Klimaplan hat, der ihren Verpflichtungen aus dem Pariser Abkommen entspricht.Gebäude sind weltweit die größte Quelle für Kohlenstoffemissionen und machen etwa 40 % der Gesamtemissionen aus. Wenn man den verkörperten Kohlenstoff der Innenausstattung, der Systeme und der zugehörigen Infrastruktur berücksichtigt, ist dieser Prozentsatz wesentlich höher. Die Dekarbonisierung der bebauten Umwelt ist daher von entscheidender Bedeutung, um das 1,5 °C-Ziel nicht zu überschreiten."Diejenigen, die für die Planung, das Design und den Bau der globalen bebauten Umwelt verantwortlich sind, sind führend und transformieren unseren Sektor so, dass er ein wichtiger Teil der Lösung der Klimakrise ist", sagte Edward Mazria, Gründer und CEO von Architecture 2030. "Es ist längst an der Zeit, dass die Regierungen das Tempo der Emissionsreduzierung beschleunigen, damit wir das 1,5 °C-Ziel nicht überschreitenIn den Vereinigten Staaten zum Beispiel hat der Gebäudesektor seinen Energieverbrauch seit 2005 nicht mehr erhöht, obwohl in dieser Zeit in den USA mehr als 50 Milliarden Quadratmeter an Gebäuden hinzugekommen sind. Heute gehen die Kohlenstoffemissionen im gesamten US-Gebäudesektor jedes Jahr weiter zurück und liegen derzeit 30 % unter dem Niveau von 2005.Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt treffen sich zu Klimaverhandlungen auf der COP 26 vom 31. Oktober bis zum 12. November in Glasgow, Schottland. Im Vorfeld des Treffens wollen die Unterzeichner des Kommuniqués ihre Unterstützung und ihre Maßnahmen zur Beseitigung von Kohlenstoffemissionen aus der bebauten Umwelt demonstrieren und die Regierungen ermutigen, dasselbe zu tun."Die AIA setzt sich für energieeffiziente, widerstandsfähige und kohlenstofffreie Gebäude in unseren Städten, Vorstädten und ländlichen Gemeinden ein. Die in Glasgow versammelten Staats- und Regierungschefs müssen sich unbedingt dazu verpflichten, aggressive baupolitische Maßnahmen, Anreize und Vorschriften zu verabschieden, die das Kohlenstoffbudget von 1,5 °C einhalten. Die Staats- und Regierungschefs unserer Nation setzen sich ehrgeizige Ziele, und die Architekten setzen sie in die Tat um", so Peter Exley, Präsident des American Institute of Architects (AIA)."Die 60 Mitgliedsfirmen des AIA Large Firm Roundtable haben das Kommuniqué unterzeichnet, weil wir die Regierungen wissen lassen wollen, dass sich unser Berufsstand für die Eindämmung der negativen Auswirkungen des Klimawandels einsetzt. Dementsprechend haben sich unsere Mitgliedsunternehmen zu Planungspraktiken verpflichtet, die die Prinzipien von 1.5 °C sofort berücksichtigen", sagte Griff Davenport, Vorsitzender des AIA Large Firm Roundtable und CEO der DLR Group."Die IFLA unterstützt das Kommuniqué der COP26 zum Thema 1,5 °C mit Begeisterung", sagte Pamela Conrad, stellvertretende Vorsitzende der Arbeitsgruppe Klimawandel des Internationalen Verbands der Landschaftsarchitekten (IFLA). "Dies steht im Einklang mit der kürzlich veröffentlichten IFLA Climate Action Commitment, die 77 Nationen auf der ganzen Welt vertritt und die Schritte aufzeigt, die Landschaftsarchitekten als globale Bürger unternehmen, um die Erwärmung des Planeten auf 1,5 °C zu begrenzen."Die unabhängige, gemeinnützige Organisation Architecture 2030 hat diese beispiellose gemeinsame Initiative der weltweit führenden Architekten, Landschaftsarchitekten, Ingenieure, Planer und Bauunternehmer ins Leben gerufen. Sie hat ausgewählte Unternehmen und Berufsverbände eingeladen, sich gemeinsam zu verpflichten, die gebaute Welt bis 2040 zu dekarbonisieren, um das Klimaziel von 1,5 °C zu erreichen. Zu den Unterzeichnern gehören (vollständige Liste unten):- Mehr als 60 der größten internationalen Designfirmen, die zusammen für ein jährliches Bauvolumen von über 300 Milliarden Dollar verantwortlich sind- Union Internationale des Architectes, bestehend aus Berufsverbänden der Architekten aus 124 Ländern und Gebieten, die über eine Million Architekten weltweit vertreten- American Institute of Architects, das über 95.000 zugelassene Architekten in mehr als 200 Ortsverbänden auf der ganzen Welt vertritt- International Federation of Landscape Architects, der über 70.000 Landschaftsarchitekten aus 77 Ländern vertritt- AIA Large Firm Roundtable, der die 60 größten Architekturbüros Nordamerikas vertritt- American Planning Association, die weltweit größte Planungsorganisation mit über 40.000 Mitgliedern.- American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, die 57.000 Mitglieder in 132 Ländern vertritt- Royal Institute of British Architects, das 44.000 Mitglieder weltweit vertritt- China Engineering and Construction Association, Architecture Branch, die mehr als 30 der größten lokalen Design-Institute Chinas vertritt, Design-Institutionen, die für den Großteil der Bauarbeiten in China verantwortlich sind- U.S. Green Building Council, mit 200.000 professionellen Mitgliedern in den USA, Kanada, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Asien- DGNB Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, Europas größtes Netzwerk für nachhaltiges Bauen mit mehr als 1.300 Mitgliedern- Royal Architectural Institute of Canada, das über 5.000 Mitglieder vertritt- Australian Institute of Architects, das über 11.500 Berufsmitglieder vertritt- Congress for the New Urbanism (CNU), der weltweit 2.600 Mitglieder vertrittWeitere Erklärungen der Unterzeichner über ihre Verpflichtungen zur Erreichung des 1,5 °C-Klimaziels und die von ihnen ergriffenen Maßnahmen finden Sie unter cop26communique.org/media.KOMMUNIQUÉ MITTEILUNGWir sind Organisationen, Firmen und subnationale Regierungen, die für die Planung, den Entwurf, den Bau und die Entwicklung der bebauten Umwelt weltweit verantwortlich sind.Wir ergreifen spezifische Maßnahmen, die unsere Möglichkeiten zur erheblichen Reduzierung der Kohlenstoffemissionen voll ausschöpfen, um das im Pariser Abkommen festgelegte 1,5 \u00baC-Budget von 340-400 CO2-Äquivalent mit einer Wahrscheinlichkeit von 67 % oder mehr einzuhalten, die Emissionen bis 2030 um 50-65 % zu senken und die CO2-Emissionen bis 2040 auf Null zu reduzieren.Die bebaute Umwelt ist die größte Quelle für die weltweiten Kohlenstoffemissionen, wobei Gebäude für etwa 40 % verantwortlich sind. Dieser Prozentsatz ist noch wesentlich höher, wenn man den in den Innenräumen, Systemen und der zugehörigen Infrastruktur verkörperten Kohlenstoff berücksichtigt. Unsere Berufe und Branchen wandeln sich und ergreifen erhebliche Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels und zur Anpassung an ihn. Indem wir zeigen, was möglich ist, ermutigen wir andere, das Gleiche zu tun.Wir fordern alle souveränen Regierungen auf, ihre national festgelegten Beiträge und Emissionsreduktionsziele für 2030 zu erhöhen, um die Erderwärmung im Einklang mit dem verbleibenden globalen Kohlenstoffbudget von 1,5 \u00baC zu begrenzen.1.5 °C COP26 Kommuniqué Unterzeichner:FIRMEN? AECOM ? RS&H, Inc. ? NBBJ? HDR ? SOM ? LEO A DALY? Stantec ? DLR Gruppe ? HGA? Gensler ? Thornton Tomasetti ? Walter P. Moore? Mott MacDonald ? CallisonRTKL ? EwingCole? Perkins&Will ? CannonDesign ? Flad? HOK ? SmithGroup ? LPA? Arup ? Perkins Eastman ? HMC Architekten? HKS ? ZGF Architekten ? Cuningham? HED ? Miller Hull Partnership ? Gould Evans? Clark Nexsen ? BWBR ? Grimshaw? Hord Coplan Macht ? FXCollaborative ? KieranTimberlake? LS3P ? Ennead Architekten ? Lake|Flato Architekten? KTGY ? Shepley Bulfinch ? Leddy Maytum StacyArchitekten? Cooper Carry ? BIG ? Mario CucinellaArchitects? CO Architects ? Payette ? MASS Design Group? Sasaki ? Atelier Ten ? Reimagine Architects? Little ? Autodesk ? Studio Gang? Magnusson Klemencic ? BNIM ? TurenscapeAssociates? Quinn Evans ? Brooks + Scarpa ? Waugh ThistletonArchitects, Inc. Architects? Ayers Saint Gross ? Buro Happold ? WRNS Studio? Moody Nolan, Inc. ? DIALOG? MithunORGANISATIONEN? American Institute of ? Carbon Neutral Cities ? InternationalArchitects (AIA) Alliance Federation of LandscapeArchitects? AIA Continental Europe ? China Engineering & ? National Institute ofConsulting Association, Building SciencesArchitecture Branch? AIA International Region ? Climate Heritage Network ? Royal ArchitecturalInstitute of Canada? AIA Large Firm ? DGNB Deutsche ? Royal Institute ofRoundtable Gesellschaft für British ArchitectsNachhaltiges Bauen? AIA United Kingdom ? Global Forum on Human ? The Congress for the NewSettlements Urbanism? ALA Assoarchitetti ? Green Building Council ? U.S. Green Buildingof Australia Council? American Planning ? International Code ? UIA International UnionAssociation Council of Architects? American Society of ? 2030 Districts NetworkLandscape Architects? ASHRAE? Australian Institute ofArchitectsINFORMATIONEN ZU Architecture 2030: Architecture 2030 ist eine gemeinnützige, unparteiische und unabhängige Organisation, die 2002 als Reaktion auf die aktuelle Klimakrise gegründet wurde. Unsere Aufgabe ist es, die gebaute Welt rasch vom größten Verursacher von Treibhausgasen zu einer zentralen Lösung für den Klimanotstand zu machen. 