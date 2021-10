DJ Laschet: CDU soll mit neuen Persönlichkeiten Neuanfang machen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat seine Bereitschaft zu einem Verzicht auf den Parteivorsitz deutlich gemacht und einen "personellen Neuanfang" angekündigt. "An der Person wird es nicht scheitern", sagte Laschet bei einem kurzfristig angesetzten Statement. Das habe er der Fraktion berichtet. "Es geht nicht um die Person Armin Laschet." Zur "personellen Zukunft und Neuaufstellung" werde er den Parteigremien in der kommenden Woche die Einberufung eines Parteitages vorschlagen. "Ort und Datum werden wir noch gemeinsam festlegen", sagte Laschet.

Angestrebt werde "ein Konsens aller, die im Moment in Betracht kommen", sagte er. "Diesen Prozess werde ich moderieren", kündigte er an. "Die personelle Neuaufstellung der CDU vom Vorsitzenden über das Präsidium bis hinein in den Bundesvorstand werden wir zügig anpacken." Ziel sei es, Gegensätze zu versöhnen und zu einer Gemeinsamkeit zu kommen und, "dass wir mit neuen Persönlichkeiten einen Neuanfang machen".

Zu den Koalitionssondierungen betonte Laschet, das Angebot der Union für ein Jamaika-Bündnis gelte "bis zur letzten Sekunde der Regierungsbildung". Die Union schlage die Tür nicht zu. "Wenn man zu anderen Lösungen kommen will, ist dies möglich. Das große Projekt Jamaika wird nicht an einzelnen Personen scheitern", betonte der CDU-Vorsitzende.

Die Aussage bedeutet nicht, dass er mit sofortiger Wirkung zurückgetreten ist. Er steht noch immer als gewählter Parteivorsitzender und Ansprechpartner für den Übergangsprozess bereit. Eine CDU-Sprecherin erklärte, dass anders als in den Medien berichtet für Dezember kein Bundesparteitag geplant sei.

Der CDU-Politiker Friedrich Merz erklärte in einem Tweet, dass Laschet den Weg für den Neuanfang der CDU frei gemacht habe. "Dafür verdient er Respekt, Dank und große Anerkennung", so Merz. Er werde sich nach Kräften daran beteiligen, dafür einen einvernehmlichen Weg zu finden, der auch die Zustimmung unserer Mitglieder findet.

