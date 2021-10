Kempower, der führende Anbieter von E-Mobilitäts-Ladetechnologie, gibt Partnerschaft mit Gilbarco Veeder-Root (GVR) bekannt, dem global führenden Anbieter von Technologielösungen für den Tankstellen- und Convenience-Markt. GVR bietet die Elektrofahrzeug-Ladegeräte von Kempower im Rahmen seines EVerse-Angebots, das darüber hinaus auch Netzwerk-Management-Software, Installations- und Wartungs-Serviceleistungen umfasst.

Kempower, a leading e-mobility charging technology provider, has announced a partnership with Gilbarco Veeder-Root (GVR), the global leader in technology solutions for the retail fueling and convenience market. GVR will offer Kempower's EV chargers as part of its EVerse offering, which also includes network management software, installation and maintenance services. (Photo: Business Wire)